|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 гру, 2023 18:58
Странно, межбанк растет на 10 коп каждый день, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
Додано: Пон 04 гру, 2023 18:59
Додано: Пон 04 гру, 2023 19:27
я, напевне,не один такий: коли долар росте, черги в обмінки збільшуються в кілька разів.
А коли долар падає, то черг в обмінки бажаючих купити дешевший долар немає: всі чекають подальшого його знецінення.
ось така психологія
обмінки гарно вивчили такі психологічні трюки: як долар росте, то відразу па30 - 50 копійок в день і у багатьох нерви не витримують і хутко в обмінку за баксами.
а як долар падає, то по копійоці в день і бажання купувати пропадає.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 04 гру, 2023 19:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 04 гру, 2023 19:31
вот именно. народ думает если растёт, то будет расти вечно или если падает, то обязательно в ноль. Поэтому гребли прошлой зимой по 41 я еле успевал свежие подвозить. И никто не цеплялся, что все доллары были белые. Проблему "белые / синие" я остро ощутил этим летом, и чем крепче гривна тем эта проблема острее. Кто сидит в белом, дождитесь первого небольшого девала и слейте всё.
Додано: Пон 04 гру, 2023 19:53
Додано: Пон 04 гру, 2023 19:55
А прочитати чому так в моєму пості, що перед цим Вашим..?
Для тих, кого відлякують великі тексти, повторюю 1-шу строчку, що є відповіддю: фактично "Нацбанк своєю Постановою №155 від 30 листопада 2023 року дозволив банкам купувати безготівкову валюту на міжбанківському валютному ринку, конвертувати її у готівку та потім продавати через каси своїх відділень".
Але раджу прочитати все, там багато цікавої інформації, резонних прогнозів та відповідей на можливі нові питання і нерозуміная
Додано: Пон 04 гру, 2023 20:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вот это скорее интересно почему так дорого. В более мирные времена предпринимательский безнал был даже подороже нала вплоть до того, что, подгадав под обычные колебания, можно было через несколько дней после продажи откупиться налом в большем количестве, чем сдано (даже по курсу, например, Привата, а не биржи) безнала.
Ещё есть момент, что 45-50 копеек - это сильно больше, чем 0.3%, то тут я не эксперт в обязательной жадности банков.
Зараз переглядають цей форум: OptiX і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|