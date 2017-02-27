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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10997109981099911000
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:58

Странно, межбанк растет на 10 коп каждый день, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 18:59

  asti написав:Странно, межбанк растет на 10 коп каждый день, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))

а как должно быть?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:27

  vitaliiangel написав:
  Yuri_61 написав:7 березня 2015 року я купив 200 доларів па30. Це після лютого 2015, коли він був на ЧР па40. А потім НБУ знизив курс і дуже швидко (до серпня 2015 до 26,2).
У грудні 2022 року я купив 200 доларів па42,
А в кінці 2023 року доляр НБУ принизив його до 36,
історія повторюється.

у вас редкий талант покупать валюту на пике. продолжайте!


я, напевне,не один такий: коли долар росте, черги в обмінки збільшуються в кілька разів.
А коли долар падає, то черг в обмінки бажаючих купити дешевший долар немає: всі чекають подальшого його знецінення.
ось така психологія
обмінки гарно вивчили такі психологічні трюки: як долар росте, то відразу па30 - 50 копійок в день і у багатьох нерви не витримують і хутко в обмінку за баксами.
а як долар падає, то по копійоці в день і бажання купувати пропадає.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 04 гру, 2023 19:33, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:31

  Yuri_61 написав:ось така психологія
вот именно. народ думает если растёт, то будет расти вечно или если падает, то обязательно в ноль. Поэтому гребли прошлой зимой по 41 я еле успевал свежие подвозить. И никто не цеплялся, что все доллары были белые. Проблему "белые / синие" я остро ощутил этим летом, и чем крепче гривна тем эта проблема острее. Кто сидит в белом, дождитесь первого небольшого девала и слейте всё.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:53

  asti написав:Странно, межбанк растет на 10 коп каждый день, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))

наличку бреют по свойски
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:55

  asti написав:Странно, межбанк растет на 10 коп каждый день, а наличка упала и стоит... Ничего не понимаю))
А прочитати чому так в моєму пості, що перед цим Вашим..?
Для тих, кого відлякують великі тексти, повторюю 1-шу строчку, що є відповіддю: фактично "Нацбанк своєю Постановою №155 від 30 листопада 2023 року дозволив банкам купувати безготівкову валюту на міжбанківському валютному ринку, конвертувати її у готівку та потім продавати через каси своїх відділень".
Але раджу прочитати все, там багато цікавої інформації, резонних прогнозів та відповідей на можливі нові питання і нерозуміная
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:Враховуючи, що вартість конвертації з безготівкового долара в готівку нині становить 0,3%, для того, щоб банкам було вигідно проводити подібні операції, різниця між цими курсами має бути не меншою за 45-50 копійок

Вот это скорее интересно почему так дорого. В более мирные времена предпринимательский безнал был даже подороже нала вплоть до того, что, подгадав под обычные колебания, можно было через несколько дней после продажи откупиться налом в большем количестве, чем сдано (даже по курсу, например, Привата, а не биржи) безнала.

Ещё есть момент, что 45-50 копеек - это сильно больше, чем 0.3%, то тут я не эксперт в обязательной жадности банков.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:41

  vitaliiangel написав:
Експорт з України автомобільним транспортом через Польщу в листопаді скоротився порівняно із жовтнем на 39,3% - до 282,3 тис. тонн, тоді як імпорт — на 44,6%, до 511,6 тис. тонн, такі оперативні дані Держмитслужби оприлюднила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

чи не пов"язаний укрепляж із блокадою кордонів, і відповідно набагато меншого імпорту?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:чи не пов"язаний укрепляж із блокадою кордонів, і відповідно набагато меншого імпорту?

Навряд чи, ми, не добиті бізнесмени, всеодно замовляємо як готові товари так і сировину за кордоном, просто "попадаємо" на відсутність товару у високий сезон і на збільшення цін на доставку + 18% це дрібні посилки авіа, а 20-и тонники авто там ... не пишу скільки :shock: Ні таки напишу - якщо до проблем машина була 2-3К то на зараз 7-8К :shock:
Василь-Рівне
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