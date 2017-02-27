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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10998109991100011001
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 01:27

  moveton написав:
  Visky написав:Враховуючи, що вартість конвертації з безготівкового долара в готівку нині становить 0,3%, для того, щоб банкам було вигідно проводити подібні операції, різниця між цими курсами має бути не меншою за 45-50 копійок

Вот это скорее интересно почему так дорого. В более мирные времена предпринимательский безнал был даже подороже нала вплоть до того, что, подгадав под обычные колебания, можно было через несколько дней после продажи откупиться налом в большем количестве, чем сдано (даже по курсу, например, Привата, а не биржи) безнала.

Ещё есть момент, что 45-50 копеек - это сильно больше, чем 0.3%, то тут я не эксперт в обязательной жадности банков.
І я не знаю звідки автор взяв, що вартість конвертації з безготівкового долара в готівку для банків нині становить 0,3%, можливо це комісія для банків на УМВБ? Вірогідно, що в 45-50 коп він оцінює рентабельність для таких цільових операцій для банків.
Важливо взяти до уваги, що на думку автора, яку я поділяю, чекати на дуже дешевий долар не варто. Максимум він впаде в ціні ще на 10-15 копійок. У грудні очікується поява на ринку свіжої «бюджетної» гривні, яку намагатимуться конвертувати у тверду валюту, скориставшись зниженням курсу. Тому тоді курси мають піти вгору, якщо НБУ не буде занадто гальмувати його на міжбанку.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 01:29

  vitaliiangel написав:Кто сидит в белом, дождитесь первого небольшого девала и слейте всё.
главное не перепутать, чтоб тот "небольшой девал" для "слива всего" не оказался просто первым перед идущим сразу следом "большим" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 01:33

  flyman написав:гіпотеза: ми на порозі грандіозного шухера, зараз виходять хто нада (інсайдери) в "дешевий долар" і потім в Лондин
грудень 2019 версія 2.0 ?
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 02:09

  Visky написав: У грудні очікується поява на ринку свіжої «бюджетної» гривні, яку намагатимуться конвертувати у тверду валюту.

В последние годы, если мне не изменяет память, этим фактором можно пренебречь. Какая-никакая борьба с коррупцией всё-таки ведётся, да и гос. подрядов в военное время проводится на порядок меньше. Но это не исключает того, что обменки по старой памяти поднимут курс продажи, оставив покупку на месте, что в ваших глазах будет выглядеть как рост на бюджетной гривне.
Это если я правильно понял значение словосочетания "бюджетная гривна".
Вы ж не 13-е зарплаты в конце года имели в виду ?
Игорь
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