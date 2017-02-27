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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:27
moveton написав: Visky написав:
Враховуючи, що вартість конвертації з безготівкового долара в готівку нині становить 0,3%, для того, щоб банкам було вигідно проводити подібні операції, різниця між цими курсами має бути не меншою за 45-50 копійок
Вот это скорее интересно почему так дорого. В более мирные времена предпринимательский безнал был даже подороже нала вплоть до того, что, подгадав под обычные колебания, можно было через несколько дней после продажи откупиться налом в большем количестве, чем сдано (даже по курсу, например, Привата, а не биржи) безнала.
Ещё есть момент, что 45-50 копеек - это сильно больше, чем 0.3%, то тут я не эксперт в обязательной жадности банков.
І я не знаю звідки автор взяв, що вартість конвертації з безготівкового долара в готівку для банків нині становить 0,3%, можливо це комісія для банків на УМВБ? Вірогідно, що в 45-50 коп він оцінює рентабельність для таких цільових операцій для банків.
Важливо взяти до уваги, що на думку автора, яку я поділяю, чекати на дуже дешевий долар не варто. Максимум він впаде в ціні ще на 10-15 копійок. У грудні очікується поява на ринку свіжої «бюджетної» гривні, яку намагатимуться конвертувати у тверду валюту, скориставшись зниженням курсу. Тому тоді курси мають піти вгору, якщо НБУ не буде занадто гальмувати його на міжбанку.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:29
vitaliiangel написав:
Кто сидит в белом, дождитесь первого небольшого девала и слейте всё.
главное не перепутать, чтоб тот "небольшой девал" для "слива всего" не оказался просто первым перед идущим сразу следом "большим"
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Додано: Вів 05 гру, 2023 01:33
flyman написав:
гіпотеза: ми на порозі грандіозного шухера, зараз виходять хто нада (інсайдери) в "дешевий долар" і потім в Лондин
грудень 2019 версія 2.0 ?
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Додано: Вів 05 гру, 2023 02:09
Visky написав:
У грудні очікується поява на ринку свіжої «бюджетної» гривні, яку намагатимуться конвертувати у тверду валюту.
В последние годы, если мне не изменяет память, этим фактором можно пренебречь. Какая-никакая борьба с коррупцией всё-таки ведётся, да и гос. подрядов в военное время проводится на порядок меньше. Но это не исключает того, что обменки по старой памяти поднимут курс продажи, оставив покупку на месте, что в ваших глазах будет выглядеть как рост на бюджетной гривне.
Это если я правильно понял значение словосочетания "бюджетная гривна".
Вы ж не 13-е зарплаты в конце года имели в виду, а вот те самые деньги в пакетах BMW с высоких кабинетов, которые на форуме никто не видел, но точно знают что они есть ?
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Игорь
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Додано: Вів 05 гру, 2023 02:48
Игорь В минулому році цей фактор працював у 2й пол. грудня з максимумом в новорічну ніч
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Visky
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Додано: Вів 05 гру, 2023 09:55
Visky написав:Игорь
В минулому році цей фактор працював у 2й пол. грудня з максимумом в новорічну ніч
а як же заробітчани із клунками з євро-злотими під ялинку?
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flyman
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Додано: Вів 05 гру, 2023 10:06
flyman написав:
ми на порозі грандіозного шухера, зараз виходять хто нада (інсайдери) в "дешевий долар" і потім в Лондин до Лєри200 з чумаданами кеши.
Ось чому Бориспіль відкривають))) Тепер все сходиться)
Підкажіть, чи варто почекати з покупкою євро? Може ще трохи знизиться?
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Додано: Вів 05 гру, 2023 10:32
Игорь написав: Visky написав:
У грудні очікується поява на ринку свіжої «бюджетної» гривні, яку намагатимуться конвертувати у тверду валюту.
В последние годы, если мне не изменяет память
, этим фактором можно пренебречь. Какая-никакая борьба с коррупцией всё-таки ведётся, да и гос. подрядов в военное время проводится на порядок меньше. Но это не исключает того, что обменки по старой памяти поднимут курс продажи, оставив покупку на месте, что в ваших глазах будет выглядеть как рост на бюджетной гривне.
Это если я правильно понял значение словосочетания "бюджетная гривна".
Вы ж не 13-е зарплаты в конце года имели в виду, а вот те самые деньги в пакетах BMW с высоких кабинетов, которые на форуме никто не видел, но точно знают что они есть ?
2022 рік детально не аналізував, бо емісія була цілий рік, а ось в 2020 й 2021 саме в грудні надходження грошей з бюджету значно збільшувалося. й я не про ці версії з корупційним кешем, а саме те, що банківська ліквідність значно приростала. причина проста - закриття бюджетів, в грудні дуже багато гаситься кредиторської заборгованності бюджетів
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Додано: Вів 05 гру, 2023 11:31
Враховуючи особливості неперехідності бюджету в нас в грудні витрачають все, що економили протягом року.
На прикладі університету: не тільки 13 зарплати і премії, а й замовлення сотень нових вікон, модернізація котельні, організація "пункту незламності" з генератором і Старлінком... Відповідно віконна компанія, будівельники та інші за 1 місяць отримують коштів більше, ніж за решту року.
Аналогічно водоканал зараз почав міняти труби по всьому місту, електрики - трансформатори. Практика попередніх років показує, що витрати бюджетних коштів в грудні 3-5 разів перевищують середньомісячні...
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Додано: Вів 05 гру, 2023 12:06
Дюрі-бачі 100% так і є! В дітей в школі ціле літо ніхера не робили. На кінець року вирішили зробити ремонт в спорт залі (зірвали стару підлогу). Ага, і перила по колу громади, і все з НЕРЖАВІЙКИ! ))
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