asti написав:
И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
Это не вопрос их(его) зарплаты.
Даже не вдаваясь в детали, кто такой Шмы, Зе - они что экономисты, политики мирового масштаба, риск-менеджеры наконец и т.д.? Нет.
Пан любит уху и гусиную печень, и все сделано как нужно и для кого нужно.
Он ничего не потерял, просто рассматривать нужно вопрос из другой плоскости.