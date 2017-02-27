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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 гру, 2023 14:19
И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
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asti
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:39
asti написав:
И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
Это не вопрос их(его) зарплаты.
Даже не вдаваясь в детали, кто такой Шмы, Зе - они что экономисты, политики мирового масштаба, риск-менеджеры наконец и т.д.? Нет.
Пан любит уху и гусиную печень, и все сделано как нужно и для кого нужно.
Он ничего не потерял, просто рассматривать нужно вопрос из другой плоскости, если где-то убыло, то где-то прибыло.
Востаннє редагувалось Прораб
в Вів 05 гру, 2023 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:10
по 37,5 синий сдавать или рано?
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emeta
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:53
asti написав:
И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
Бюджет втратив, Пишний та Ко заробили
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:54
emeta написав:
по 37,5 синий сдавать или рано?
ніколи не пізно, так як від часу введення гривні тенденція одна
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flyman
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:59
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