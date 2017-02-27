Додано: Вів 05 гру, 2023 16:38

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з...................05.12.2023..........06.12.2023

дата розрахунку..................04.12.2023...........05.12.2023

Євро.....................................39,7135................39,6461

Долар США..........................36,5383................36,6618...+0.34%



Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

05.12.2023.....................36,6346



Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0814 (вчера 1.0869) -0.51%



Избыточный спрос на МБ не утихает.

Сегодня стартовали достаточно высоко и ползли вверх до тех пор, пока регулятор не стал с заградительной интервенцией (последнее время он обычно удовлетворяет заявки на покупку).

Справочный курс получился почти на 10 копеек выше действующего официального.

Официальный прибавил еще почти 3 копейки.

Прирост официального курса за сессию составил 12.4 копейки.

В качестве "успокоительного" стоит отметить, что сегодня гривна теряла только относительно укрепившегося доллара. Относительно евро и корзины валют, по которой считается индекс доллара, гривна укрепилась.



Подоспевшая статистика валютных рынков показала, что в пятницу действительно был серьезный всплеск клиентского спроса при существенно сократившемся предложении.

Вчера, судя по пришедшему в норму (по верхней границе) объему интервенций, такого серьезного возмущающего действия уже не было. Снова возникает подозрение, что теперь рынок отыгрывает ослабление ограничений, но это не точно.



Индекс доллара DXY в 15-00 103.80 (вчера 103.35)

Вчера после 15 доллар подскочил. Не высоко, но очень резко. Теперь пребывает на новом уровне уже почти сутки.

Такими мелкими прыжками доллар растет уже почти неделю, от достигнутого в среду минимума он оторвался уже более, чем на процент. Если исходить из давно наблюдаемой цикличности, есть ненулевая вероятность того, что это начало затяжного роста на пару месяцев.