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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 гру, 2023 14:19
И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
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asti
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:39
asti написав:
И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
Это не вопрос их(его) зарплаты.
Даже не вдаваясь в детали, кто такой Шмы, Зе - они что экономисты, политики мирового масштаба, риск-менеджеры наконец и т.д.? Нет.
Пан любит уху и гусиную печень, и все сделано как нужно и для кого нужно.
Он ничего не потерял, просто рассматривать нужно вопрос из другой плоскости, если где-то убыло, то где-то прибыло.
Востаннє редагувалось Прораб
в Вів 05 гру, 2023 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Прораб
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:10
по 37,5 синий сдавать или рано?
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emeta
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:53
asti написав:
И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))
Бюджет втратив, Пишний та Ко заробили
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bamper
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:54
emeta написав:
по 37,5 синий сдавать или рано?
ніколи не пізно, так як від часу введення гривні тенденція одна
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flyman
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Додано: Вів 05 гру, 2023 15:59
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копейка
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Додано: Вів 05 гру, 2023 16:38
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................05.12.2023..........06.12.2023
дата розрахунку..................04.12.2023...........05.12.2023
Євро.....................................39,7135................39,6461
Долар США..........................36,5383................36,6618...+0.34%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.12.2023.....................36,6346
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0814 (вчера 1.0869) -0.51%
Избыточный спрос на МБ не утихает.
Сегодня стартовали достаточно высоко и ползли вверх до тех пор, пока регулятор не стал с заградительной интервенцией (последнее время он обычно удовлетворяет заявки на покупку).
Справочный курс получился почти на 10 копеек выше действующего официального.
Официальный прибавил еще почти 3 копейки.
Прирост официального курса за сессию составил 12.4 копейки.
В качестве "успокоительного" стоит отметить, что сегодня гривна теряла только относительно укрепившегося доллара. Относительно евро и корзины валют, по которой считается индекс доллара, гривна укрепилась.
Подоспевшая статистика валютных рынков показала, что в пятницу действительно был серьезный всплеск клиентского спроса при существенно сократившемся предложении.
Вчера, судя по пришедшему в норму (по верхней границе) объему интервенций, такого серьезного возмущающего действия уже не было. Снова возникает подозрение, что теперь рынок отыгрывает ослабление ограничений, но это не точно.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.80 (вчера 103.35)
Вчера после 15 доллар подскочил. Не высоко, но очень резко. Теперь пребывает на новом уровне уже почти сутки.
Такими мелкими прыжками доллар растет уже почти неделю, от достигнутого в среду минимума он оторвался уже более, чем на процент. Если исходить из давно наблюдаемой цикличности, есть ненулевая вероятность того, что это начало затяжного роста на пару месяцев.
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Сибарит
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:05
Сибарит написав:
Такими мелкими прыжками доллар растет уже почти неделю, от достигнутого в среду минимума он оторвался уже более, чем на процент. Если исходить из давно наблюдаемой цикличности, есть ненулевая вероятность того, что это начало затяжного роста на пару месяцев.
Хочеться сказати тільки "нарешті" поведінка долара піддається логіці.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:18
а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
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flyman
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:22
flyman написав:
а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Було б цікаво почути на роз'яснення по цій картинці хто розуміє всі деталі
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