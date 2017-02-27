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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 гру, 2023 17:38
flyman написав:
"дєвушка в красном"
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:45
flyman написав:
а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Кто-то говорит что это Никки Хейли. Но я думаю что это Victoria (не Бекхем). У кого на сколько фантазия развита
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Додано: Вів 05 гру, 2023 17:49
flyman написав:
а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Зеленская продвигаемый кандидат на лидера партии и замену Зе в правительстве.
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