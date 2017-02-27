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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11000110011100211003
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:"дєвушка в красном"

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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:45

  flyman написав:
  копейка написав:Обложка-прогноз от The Economist.

а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?

Кто-то говорит что это Никки Хейли. Но я думаю что это Victoria (не Бекхем). У кого на сколько фантазия развита :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:49

  flyman написав:
  копейка написав:Обложка-прогноз от The Economist.

а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?

Зеленская продвигаемый кандидат на лидера партии и замену Зе в правительстве.
копейка
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