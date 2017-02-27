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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11001110021100311004>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  копейка написав:Обложка-прогноз от The Economist.

а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Було б цікаво почути на роз'яснення по цій картинці хто розуміє всі деталі
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:"дєвушка в красном"

Клаудія Шейнбаум Пардо
wolfus
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:45

  flyman написав:
  копейка написав:Обложка-прогноз от The Economist.

а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?

Кто-то говорит что это Никки Хейли. Но я думаю что это Victoria (не Бекхем). У кого на сколько фантазия развита :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 17:49

  flyman написав:
  копейка написав:Обложка-прогноз от The Economist.

а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?

Зеленская продвигаемый кандидат на лидера партии и замену Зе в правительстве.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:28

  wolfus написав:
  flyman написав:"дєвушка в красном"

Клаудія Шейнбаум Пардо

а який зв"язок?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:49

  asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))

Вы это сейчас за свой бюджет так распереживались ? Вы ж по-моему известный карусельщик.
Вы хоть просто уволить предлагаете, на соседнем форуме ему уже и мужеложество приписали.
И это все из-за того, что поставили не на красное, а на чёрное ? Ну кто ж вам доктор ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 18:59

  Игорь написав:
  flyman написав:
  копейка написав:Обложка-прогноз от The Economist.

а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?

Кто-то говорит что это Никки Хейли. Но я думаю что это Victoria (не Бекхем). У кого на сколько фантазия развита :)

має місце, з огляду на майбутні вибори
https://zn.ua/usa/nikki-khejli-nabiraet-populjarnost-no-udastsja-li-ej-pobedit-trampa.html
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:08

  Ostv написав: уважніше читайте пана Сибарита (прийшов час виходу своїх людей з ОВДП та перехід в валюту, спроба залучення нових інвесторів та збереження старих, для подальшого нарощування продажу ОВДП, тобто рішення питання забезпечення подальшого фінансування держави та інше).

Я его читаю, но такого бреда он не писал. Пардон
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:08

[quote="5655608:vitaliiangel" вот именно. народ думает если растёт, то будет расти вечно или если падает, то обязательно в ноль. Поэтому ,
Если вы такой гуру завтра а не вчера , то советуйте нам шо робити зараз а не те чого завтра не буде.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:11

[quote="5655608:vitaliiangel]
вот именно. народ думает если растёт, то будет расти вечно или если падает, то обязательно в ноль.[/quote]
Поэтому
Если вы такой гуру завтра а не вчера , то советуйте нам шо робити зараз а не те чого завтра не буде.
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