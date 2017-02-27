asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял почти 2 ярда гривен на курсах))
Вы это сейчас за свой бюджет так распереживались ? Вы ж по-моему известный карусельщик. Вы хоть просто уволить предлагаете, на соседнем форуме ему уже и мужеложество приписали. И это все из-за того, что поставили не на красное, а на чёрное ? Ну кто ж вам доктор ?
Ostv написав: уважніше читайте пана Сибарита (прийшов час виходу своїх людей з ОВДП та перехід в валюту, спроба залучення нових інвесторів та збереження старих, для подальшого нарощування продажу ОВДП, тобто рішення питання забезпечення подальшого фінансування держави та інше).
[quote="5655608:vitaliiangel" вот именно. народ думает если растёт, то будет расти вечно или если падает, то обязательно в ноль. Поэтому , Если вы такой гуру завтра а не вчера , то советуйте нам шо робити зараз а не те чого завтра не буде.
[quote="5655608:vitaliiangel] вот именно. народ думает если растёт, то будет расти вечно или если падает, то обязательно в ноль.[/quote] Поэтому Если вы такой гуру завтра а не вчера , то советуйте нам шо робити зараз а не те чого завтра не буде.