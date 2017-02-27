Додано: Вів 05 гру, 2023 19:13

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 грудня 2023 року, до державного бюджету

залучено 11 962 887 855,70 грн (за курсом НБУ).

Из них:

- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 350 дн. - 16,92% (первичное) - 2 581 200 000,00 грн;

- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 679 дн. - 17,58% (-0.06) - 3 033 659 760,43 грн;

- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1176 дн. - 18,60% (0) - 2 845 611 863,03 грн;

- UA4000229272 - до 14.11.2024 - 344 дн. - 4,60% (-0.06) - $95 856 025,93.



Сегодня вместо полугодовых бумаг, предлагавшихся несколько недель подряд, были впервые предложены годовые, которые и стали самыми короткими. Остальные 3 выпуска, включая валютный, остались такими же, как и 2 неделями ранее (гривневые - неделей). Облигаций в долларах было предложено совсем скромное количество.

Результат оказался очень близок к максимально возможному. Снижение ставок несколько замедлилось.

Спрос на новинку и валютные бумаги значительно превышал предложение. Пришлось отклонить изрядное количество заявок.

По среднесроку спрос и предложение были в балансе.

Как и в прошлый раз, недобор случился по длинным бумагам, которые так и не обрели статус резервных. Но в этот раз спрос был значительно выше, недобрали чуть больше миллиарда. Этот выпуск стал единственным, по которому не произошло уменьшение доходности.