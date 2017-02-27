За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 грудня 2023 року, до державного бюджету залучено 11 962 887 855,70 грн (за курсом НБУ). Из них: - UA4000229470 - до 20.11.2024 - 350 дн. - 16,92% (первичное) - 2 581 200 000,00 грн; - UA4000229264 - до 15.10.2025 - 679 дн. - 17,58% (-0.06) - 3 033 659 760,43 грн; - UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1176 дн. - 18,60% (0) - 2 845 611 863,03 грн; - UA4000229272 - до 14.11.2024 - 344 дн. - 4,60% (-0.06) - $95 856 025,93.
Сегодня вместо полугодовых бумаг, предлагавшихся несколько недель подряд, были впервые предложены годовые, которые и стали самыми короткими. Остальные 3 выпуска, включая валютный, остались такими же, как и 2 неделями ранее (гривневые - неделей). Облигаций в долларах было предложено совсем скромное количество. Результат оказался очень близок к максимально возможному. Снижение ставок несколько замедлилось. Спрос на новинку и валютные бумаги значительно превышал предложение. Пришлось отклонить изрядное количество заявок. По среднесроку спрос и предложение были в балансе. Как и в прошлый раз, недобор случился по длинным бумагам, которые так и не обрели статус резервных. Но в этот раз спрос был значительно выше, недобрали чуть больше миллиарда. Этот выпуск стал единственным, по которому не произошло уменьшение доходности.
asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял почти 2 ярда гривен на курсах))
Вы это сейчас за свой бюджет так распереживались ? Вы ж по-моему известный карусельщик. Вы хоть просто уволить предлагаете, на соседнем форуме ему уже и мужеложество приписали. И это все из-за того, что поставили не на красное, а на чёрное ? Ну кто ж вам доктор ?
Да не переживайте вы за меня, я всё правильно поставил. Просто когда в октябре курс начал падать я недоумевал - как можно сливать по 500 - 700 млн баксов в неделю(!) коли з усіх усюд вже волали, що допомога під питанням, допомоги може й не бути, або буде, але значно менша. А пан Пишний як нівчому не бувало ллє доляр на міжбанку і просаджує курс майже на гривню! У мене тоді й тепер було одне питання: Навіщо??!