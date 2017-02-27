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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11002110031100411005>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:13

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 грудня 2023 року, до державного бюджету
залучено 11 962 887 855,70 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 350 дн. - 16,92% (первичное) - 2 581 200 000,00 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 679 дн. - 17,58% (-0.06) - 3 033 659 760,43 грн;
- UA4000229116 - до 24.02.2027 - 1176 дн. - 18,60% (0) - 2 845 611 863,03 грн;
- UA4000229272 - до 14.11.2024 - 344 дн. - 4,60% (-0.06) - $95 856 025,93.

Сегодня вместо полугодовых бумаг, предлагавшихся несколько недель подряд, были впервые предложены годовые, которые и стали самыми короткими. Остальные 3 выпуска, включая валютный, остались такими же, как и 2 неделями ранее (гривневые - неделей). Облигаций в долларах было предложено совсем скромное количество.
Результат оказался очень близок к максимально возможному. Снижение ставок несколько замедлилось.
Спрос на новинку и валютные бумаги значительно превышал предложение. Пришлось отклонить изрядное количество заявок.
По среднесроку спрос и предложение были в балансе.
Как и в прошлый раз, недобор случился по длинным бумагам, которые так и не обрели статус резервных. Но в этот раз спрос был значительно выше, недобрали чуть больше миллиарда. Этот выпуск стал единственным, по которому не произошло уменьшение доходности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 19:14

[quote="5655608:vitaliiangel"
вот именно. народ думает если растёт, то будет расти вечно или если падает, то обязательно в ноль.[/quote]

Поэтому
Если вы такой хуру на учьора а не на завтра , то советуйте нам шо робити зараз а не розказувати шо було учора .
п.с. Гуру , это не констатация факта а предсказание на завтра . :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:15

  Vadim_ написав:
Поэтому
Если вы такой хуру на учьора а не на завтра , то советуйте нам шо робити зараз а не розказувати шо було учора .
настоящий гуру Shaman а я у него учусь

сейчас брать доллар вот здесь
https://bank34.ua/
сливать вот сюда
https://mustbe.pp.ua/tables/obmenki
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 20:39

  Игорь написав:
  asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))

Вы это сейчас за свой бюджет так распереживались ? Вы ж по-моему известный карусельщик.
Вы хоть просто уволить предлагаете, на соседнем форуме ему уже и мужеложество приписали.
И это все из-за того, что поставили не на красное, а на чёрное ? Ну кто ж вам доктор ?

Да не переживайте вы за меня, я всё правильно поставил. Просто когда в октябре курс начал падать я недоумевал - как можно сливать по 500 - 700 млн баксов в неделю(!) коли з усіх усюд вже волали, що допомога під питанням, допомоги може й не бути, або буде, але значно менша. А пан Пишний як нівчому не бувало ллє доляр на міжбанку і просаджує курс майже на гривню! У мене тоді й тепер було одне питання: Навіщо??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:05

  Игорь написав:
  Ostv написав: уважніше читайте пана Сибарита (прийшов час виходу своїх людей з ОВДП та перехід в валюту, спроба залучення нових інвесторів та збереження старих, для подальшого нарощування продажу ОВДП, тобто рішення питання забезпечення подальшого фінансування держави та інше).

Я его читаю, но такого бреда он не писал. Пардон

Дійсно він про такий "бред" не пише. Але є час заходу в ОВДП і час виходу по солодкому курсу. Але головне треба наповнювати бюджет. Тому НБУ і льє. Ссори, якщо щось не так.
Ostv
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 21:29

  asti написав:
  Игорь написав:
  asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))

Вы это сейчас за свой бюджет так распереживались ? Вы ж по-моему известный карусельщик.
Вы хоть просто уволить предлагаете, на соседнем форуме ему уже и мужеложество приписали.
И это все из-за того, что поставили не на красное, а на чёрное ? Ну кто ж вам доктор ?

Да не переживайте вы за меня, я всё правильно поставил. Просто когда в октябре курс начал падать я недоумевал - как можно сливать по 500 - 700 млн баксов в неделю(!) коли з усіх усюд вже волали, що допомога під питанням, допомоги може й не бути, або буде, але значно менша. А пан Пишний як нівчому не бувало ллє доляр на міжбанку і просаджує курс майже на гривню! У мене тоді й тепер було одне питання: Навіщо??!

Бо статті бюджету потребують грошей. А безкінечно накопичувати валюту очевидно теж ризиковано, бо західні патнери це можуть бачити і задавати питання - якщо у вас накопичилося стільки валюти - значить нової вам не потрібно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:19

  Zebra написав:якщо у вас накопичилося стільки валюти - значить нової вам не потрібно.
там той валюты 10% от всех звр. льют по 36,60 чтобы откупить по 33 и ей же наполнить звр в условиях уменьшения западной помощи (как вариант).
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тут є такі, що декларацію про доходи заповнювали?
Бо таке питання: треба ж вказувати, скільки готівки вдома знаходиться.
Кожний зможе це прочитати і вкрасти потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію.
Зараз реєстри закриті, але вони були відкриті до 2022 року.
Як відкриють вільний доступ до ознайомлення з деклараціями, так родичі чи знайомі побачать, що зберігається у цієї людини вдома і грабануть або дадуть наводку (умисно чи невмисно).
Хто з цим стикався?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 05 гру, 2023 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:49

  asti написав:
  Игорь написав:
  asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))

Вы это сейчас за свой бюджет так распереживались ? Вы ж по-моему известный карусельщик.
Вы хоть просто уволить предлагаете, на соседнем форуме ему уже и мужеложество приписали.
И это все из-за того, что поставили не на красное, а на чёрное ? Ну кто ж вам доктор ?

Да не переживайте вы за меня, я всё правильно поставил. Просто когда в октябре курс начал падать я недоумевал - как можно сливать по 500 - 700 млн баксов в неделю(!) коли з усіх усюд вже волали, що допомога під питанням, допомоги може й не бути, або буде, але значно менша. А пан Пишний як нівчому не бувало ллє доляр на міжбанку і просаджує курс майже на гривню! У мене тоді й тепер було одне питання: Навіщо??!

це називається "сцяти проти вітру" "іти проти ринку"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:52

  Yuri_61 написав:Тут є такі, що декларацію про доходи заповнювали?
Бо таке питання: треба ж вказувати, скільки готівки вдома знаходиться.
Кожний зможе це прочитати і грабанути потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію.
Зараз реєстри закриті, але вони були відкриті до 2022 року.
Як відкриють вільний доступ до ознайомлення з деклараціями, так родичі чи знайомі побачать, що зберігається у цієї людини вдома і грабануть або дадуть наводку (умисно чи невмисно).
Хто з цим стикався?

для чого її вказувати? яка мета? фінмону не проконає, їм цікаве легальне походження (тобто підтвердження сплати податків).
flyman
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