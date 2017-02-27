Yuri_61 написав:Тут є такі, що декларацію про доходи заповнювали? Бо таке питання: треба ж вказувати, скільки готівки вдома знаходиться. Кожний зможе це прочитати і грабанути потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію.
Раз такие глубокие познания, то есть и ответ в какое место этой самой декларации о доходах (кстати, мы вообще про декларацию физика или кого?) сумму налички вписывать? Любопытно. Я не нашёл.
Yuri_61 написав:Тут є такі, що декларацію про доходи заповнювали? Бо таке питання: треба ж вказувати, скільки готівки вдома знаходиться. Кожний зможе це прочитати і грабанути потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію. Зараз реєстри закриті, але вони були відкриті до 2022 року. Як відкриють вільний доступ до ознайомлення з деклараціями, так родичі чи знайомі побачать, що зберігається у цієї людини вдома і грабануть або дадуть наводку (умисно чи невмисно). Хто з цим стикався?
Я заповнював і вказував, що готівки 40 куе. Але там нема де саме вона лежить.
а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Я.Железняк : "Слухайте, а памʼятаєте цей шифр або ребус від the Economist про наступний рік?
І там була іконка жінки над Зеленським. Я чесно говорячи прям тиждень шукав відповідь хто ж це така і який там таємний звʼязок з Україною…. Сьогодні зустрівся з журналістом the Economist і нарешті отримав відповідь: Мова йде взагалі про Мексику… там будуть вибори 2 червня 2024 року нового президента. І вперше посаду отримає жінка: і правляча партія, і головна опозиційна коаліція висувають жінок-кандидатів у президенти.
Як це повʼязано з Зеленським? Та ніяк - просто треба було кудись цю іконку вставити ".
а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Я.Железняк : "Слухайте, а памʼятаєте цей шифр або ребус від the Economist про наступний рік?
І там була іконка жінки над Зеленським. Я чесно говорячи прям тиждень шукав відповідь хто ж це така і який там таємний звʼязок з Україною…. Сьогодні зустрівся з журналістом the Economist і нарешті отримав відповідь: Мова йде взагалі про Мексику… там будуть вибори 2 червня 2024 року нового президента. І вперше посаду отримає жінка: і правляча партія, і головна опозиційна коаліція висувають жінок-кандидатів у президенти.
Як це повʼязано з Зеленським? Та ніяк - просто треба було кудись цю іконку вставити ".
пздц'дизайн а злые трампистязыки уже там и дашудугину(земля ей стекловатой) разгадали чьотко