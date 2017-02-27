Додано: Сер 06 гру, 2023 11:07

asti написав: И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял

почти 2 ярда гривен на курсах)) И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерялпочти 2 ярда гривен на курсах))

Пропоную ось таку аналогію. Не знаю чи зайде.Вечір. Компанія. Господар наливає у стакани. Наливає так як робив це останні два роки. Алкоголь люблять та вживають всі присутні за столом.Той кому зараз їхати до дружини: - Ну що таке! Ти для чого так багато налив. Краще би на вихідних допили. На то вони і вихідні. Випиває.Холостяк який вирішив напитись сьогодні: - Ну чому так трохи? Ми зібрались напитись чи ні? На вихідних я працюю і на вихідних мені вже не треба. Треба сьогодні. Випиває.Господар (думаючи собі про себе). - Наливаю стільки як останні два роки, щоб всім вгодити, плюс чітко знаю скільки в мене ще є в барі. Так, залишки в барі мають здатність закінчуватись. Але при такій логіці краще взагалі не наливати. Цікаво, якби я зараз сказав, що перестаємо пити і тримаємо все на потім, яка реакція була б за столом?: Всім, с*ка, х"й вгодиш.