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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11003110041100511006>
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:56

  flyman написав:для чого її вказувати? яка мета? фінмону не проконає, їм цікаве легальне походження (тобто підтвердження сплати податків).

как для чего. пишешь что прячешь лям уе, указываешь где (в декларации есть такая графа: шкаф, комод, кастрюли) и делаешь засаду.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:58

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 05 гру, 2023 23:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:59

  Yuri_61 написав:Тут є такі, що декларацію про доходи заповнювали?
Бо таке питання: треба ж вказувати, скільки готівки вдома знаходиться.
Кожний зможе це прочитати і грабанути потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію.

Раз такие глубокие познания, то есть и ответ в какое место этой самой декларации о доходах (кстати, мы вообще про декларацию физика или кого?) сумму налички вписывать? Любопытно. Я не нашёл.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:06

  Yuri_61 написав:Тут є такі, що декларацію про доходи заповнювали?
Бо таке питання: треба ж вказувати, скільки готівки вдома знаходиться.
Кожний зможе це прочитати і грабанути потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію.
Зараз реєстри закриті, але вони були відкриті до 2022 року.
Як відкриють вільний доступ до ознайомлення з деклараціями, так родичі чи знайомі побачать, що зберігається у цієї людини вдома і грабануть або дадуть наводку (умисно чи невмисно).
Хто з цим стикався?

Я заповнював і вказував, що готівки 40 куе. Але там нема де саме вона лежить.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:08

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 05 гру, 2023 23:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

flyman написав:
  копейка написав:Обложка-прогноз от The Economist.

а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Я.Железняк : "Слухайте, а памʼятаєте цей шифр або ребус від the Economist про наступний рік?

І там була іконка жінки над Зеленським. Я чесно говорячи прям тиждень шукав відповідь хто ж це така і який там таємний звʼязок з Україною….
Сьогодні зустрівся з журналістом the Economist і нарешті отримав відповідь:
Мова йде взагалі про Мексику… там будуть вибори 2 червня 2024 року нового президента. І вперше посаду отримає жінка: і правляча партія, і головна опозиційна коаліція висувають жінок-кандидатів у президенти.

Як це повʼязано з Зеленським? Та ніяк - просто треба було кудись цю іконку вставити ".
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Кожний зможе це прочитати і вкрасти потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію.


за трафарети якими долари вимірюєте переймаєтеся?

ппц яке лайно в головах - отримати доступ до реєстрів і піти грабити.... дніщє
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:48

  stryzhko написав:
flyman написав:
  копейка написав:Обложка-прогноз от The Economist.

а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Я.Железняк : "Слухайте, а памʼятаєте цей шифр або ребус від the Economist про наступний рік?

І там була іконка жінки над Зеленським. Я чесно говорячи прям тиждень шукав відповідь хто ж це така і який там таємний звʼязок з Україною….
Сьогодні зустрівся з журналістом the Economist і нарешті отримав відповідь:
Мова йде взагалі про Мексику… там будуть вибори 2 червня 2024 року нового президента. І вперше посаду отримає жінка: і правляча партія, і головна опозиційна коаліція висувають жінок-кандидатів у президенти.

Як це повʼязано з Зеленським? Та ніяк - просто треба було кудись цю іконку вставити ".
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:07

  asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))

Пропоную ось таку аналогію. Не знаю чи зайде.

Вечір. Компанія. Господар наливає у стакани. Наливає так як робив це останні два роки. Алкоголь люблять та вживають всі присутні за столом.

Той кому зараз їхати до дружини: - Ну що таке! Ти для чого так багато налив. Краще би на вихідних допили. На то вони і вихідні. Випиває.

Холостяк який вирішив напитись сьогодні: - Ну чому так трохи? Ми зібрались напитись чи ні? На вихідних я працюю і на вихідних мені вже не треба. Треба сьогодні. Випиває.

Господар (думаючи собі про себе). - Наливаю стільки як останні два роки, щоб всім вгодити, плюс чітко знаю скільки в мене ще є в барі. Так, залишки в барі мають здатність закінчуватись. Але при такій логіці краще взагалі не наливати. Цікаво, якби я зараз сказав, що перестаємо пити і тримаємо все на потім, яка реакція була б за столом?

Резюме: Всім, с*ка, х"й вгодиш.

Алкоголь зло! Вживання алкоголю може прискорити генетичне старіння, збільшити ризик нейродегенеративних, серцево-судинних захворювань, а також істотно збільшити ризик ракових захворювань!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:28

  Realist написав:
  asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял
почти 2 ярда гривен на курсах))

Пропоную ось таку аналогію. Не знаю чи зайде.

Вечір. Компанія. Господар наливає у стакани. Наливає так як робив це останні два роки. Алкоголь люблять та вживають всі присутні за столом.

Той кому зараз їхати до дружини: - Ну що таке! Ти для чого так багато налив. Краще би на вихідних допили. На то вони і вихідні. Випиває.

Холостяк який вирішив напитись сьогодні: - Ну чому так трохи? Ми зібрались напитись чи ні? На вихідних я працюю і на вихідних мені вже не треба. Треба сьогодні. Випиває.

Господар (думаючи собі про себе). - Наливаю стільки як останні два роки, щоб всім вгодити, плюс чітко знаю скільки в мене ще є в барі. Так, залишки в барі мають здатність закінчуватись. Але при такій логіці краще взагалі не наливати. Цікаво, якби я зараз сказав, що перестаємо пити і тримаємо все на потім, яка реакція була б за столом?

Резюме: Всім, с*ка, х"й вгодиш.

Алкоголь зло! Вживання алкоголю може прискорити генетичне старіння, збільшити ризик нейродегенеративних, серцево-судинних захворювань, а також істотно збільшити ризик ракових захворювань!

це все не переконує, треба ще згадати про "полову неспроможність", але "неспромжним" вже пох.
flyman
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