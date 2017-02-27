Yuri_61 написав:Тут є такі, що декларацію про доходи заповнювали? Бо таке питання: треба ж вказувати, скільки готівки вдома знаходиться. Кожний зможе це прочитати і грабанути потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію.
Раз такие глубокие познания, то есть и ответ в какое место этой самой декларации о доходах (кстати, мы вообще про декларацию физика или кого?) сумму налички вписывать? Любопытно. Я не нашёл.
Yuri_61 написав:Тут є такі, що декларацію про доходи заповнювали? Бо таке питання: треба ж вказувати, скільки готівки вдома знаходиться. Кожний зможе це прочитати і грабанути потім. (знайомі, які знають, де та людина, яка заповнювала декларацію. Зараз реєстри закриті, але вони були відкриті до 2022 року. Як відкриють вільний доступ до ознайомлення з деклараціями, так родичі чи знайомі побачать, що зберігається у цієї людини вдома і грабануть або дадуть наводку (умисно чи невмисно). Хто з цим стикався?
Я заповнював і вказував, що готівки 40 куе. Але там нема де саме вона лежить.
а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Я.Железняк : "Слухайте, а памʼятаєте цей шифр або ребус від the Economist про наступний рік?
І там була іконка жінки над Зеленським. Я чесно говорячи прям тиждень шукав відповідь хто ж це така і який там таємний звʼязок з Україною…. Сьогодні зустрівся з журналістом the Economist і нарешті отримав відповідь: Мова йде взагалі про Мексику… там будуть вибори 2 червня 2024 року нового президента. І вперше посаду отримає жінка: і правляча партія, і головна опозиційна коаліція висувають жінок-кандидатів у президенти.
Як це повʼязано з Зеленським? Та ніяк - просто треба було кудись цю іконку вставити ".
а що це "дєвушка в красном", про яку думає бородатий хіпстер зліва вверху?
Я.Железняк : "Слухайте, а памʼятаєте цей шифр або ребус від the Economist про наступний рік?
І там була іконка жінки над Зеленським. Я чесно говорячи прям тиждень шукав відповідь хто ж це така і який там таємний звʼязок з Україною…. Сьогодні зустрівся з журналістом the Economist і нарешті отримав відповідь: Мова йде взагалі про Мексику… там будуть вибори 2 червня 2024 року нового президента. І вперше посаду отримає жінка: і правляча партія, і головна опозиційна коаліція висувають жінок-кандидатів у президенти.
Як це повʼязано з Зеленським? Та ніяк - просто треба було кудись цю іконку вставити ".
пздц'дизайн а злые трампистязыки уже там и дашудугину(земля ей стекловатой) разгадали чьотко
asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял почти 2 ярда гривен на курсах))
Пропоную ось таку аналогію. Не знаю чи зайде.
Вечір. Компанія. Господар наливає у стакани. Наливає так як робив це останні два роки. Алкоголь люблять та вживають всі присутні за столом.
Той кому зараз їхати до дружини: - Ну що таке! Ти для чого так багато налив. Краще би на вихідних допили. На то вони і вихідні. Випиває.
Холостяк який вирішив напитись сьогодні: - Ну чому так трохи? Ми зібрались напитись чи ні? На вихідних я працюю і на вихідних мені вже не треба. Треба сьогодні. Випиває.
Господар (думаючи собі про себе). - Наливаю стільки як останні два роки, щоб всім вгодити, плюс чітко знаю скільки в мене ще є в барі. Так, залишки в барі мають здатність закінчуватись. Але при такій логіці краще взагалі не наливати. Цікаво, якби я зараз сказав, що перестаємо пити і тримаємо все на потім, яка реакція була б за столом?
Резюме: Всім, с*ка, х"й вгодиш.
Алкоголь зло! Вживання алкоголю може прискорити генетичне старіння, збільшити ризик нейродегенеративних, серцево-судинних захворювань, а також істотно збільшити ризик ракових захворювань!
asti написав:И вот спрашивается, нах#ер это было нужно - опускать курс до 36 в октябре-ноябре?! Чтобы теперь он опять вернулся на 37, с чего и начинали?? М-дя... Я бы на месте Шмыгаля (Зеленского) уже задумался об увольнении пана Пышного - из-за сего пана бюджет на ровном месте потерял почти 2 ярда гривен на курсах))
Пропоную ось таку аналогію. Не знаю чи зайде.
Вечір. Компанія. Господар наливає у стакани. Наливає так як робив це останні два роки. Алкоголь люблять та вживають всі присутні за столом.
Той кому зараз їхати до дружини: - Ну що таке! Ти для чого так багато налив. Краще би на вихідних допили. На то вони і вихідні. Випиває.
Холостяк який вирішив напитись сьогодні: - Ну чому так трохи? Ми зібрались напитись чи ні? На вихідних я працюю і на вихідних мені вже не треба. Треба сьогодні. Випиває.
Господар (думаючи собі про себе). - Наливаю стільки як останні два роки, щоб всім вгодити, плюс чітко знаю скільки в мене ще є в барі. Так, залишки в барі мають здатність закінчуватись. Але при такій логіці краще взагалі не наливати. Цікаво, якби я зараз сказав, що перестаємо пити і тримаємо все на потім, яка реакція була б за столом?
Резюме: Всім, с*ка, х"й вгодиш.
Алкоголь зло! Вживання алкоголю може прискорити генетичне старіння, збільшити ризик нейродегенеративних, серцево-судинних захворювань, а також істотно збільшити ризик ракових захворювань!
це все не переконує, треба ще згадати про "полову неспроможність", але "неспромжним" вже пох.