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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11003110041100511006
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:31

Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:34

  Успіх написав:Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:04

Реальна реальність - вона трохи інша...

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!

Зображення
.

Угу, таке тільки на привітальних листівках буває...
А насправд, переважно отак >>>
https://youtube.com/shorts/wVxHhPbfW7k? ... bUVXcjRFVQ
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Повідомлень: 5557
З нами з: 18.03.21
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3
7
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