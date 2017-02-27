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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 гру, 2023 12:31
Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!
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Додано: Сер 06 гру, 2023 13:04
Угу, таке тільки на привітальних листівках буває...
А насправд, переважно отак >>>https://youtube.com/shorts/wVxHhPbfW7k? ... bUVXcjRFVQ
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