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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 гру, 2023 12:31
Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!
Додано: Сер 06 гру, 2023 12:34
Додано: Сер 06 гру, 2023 14:20
Додано: Сер 06 гру, 2023 16:38
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................06.12.2023..........07.12.2023
дата розрахунку.................05.12.2023...........06.12.2023
Євро....................................39,6461................39,5433
Долар США.........................36,6618................36,6906...+0.08%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
06.12.2023......................36,6900
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0778 (вчера 1.0814) -0.33%
Насколько можно судить по имеющимся осколкам информации, сегодня котировки всю сессию находятся примерно на одном уровне при обычной тактике удовлетворения регулятором запросов (без заградительных оферов) и при оборотах в пределах нормы.
Справочный курс прибавил к действующему официальному менее 3 копеек за счет вчерашнего роста.
Официальный курс остался на уровне справочного.
Прирост официального курса за сессию составил 2.88 копейки.
Относительно евро гривна укрепилась.
Вчера объем интервенций был высоковат, но не настолько, как при разовых всплесках. Сегодняшняя динамика дает надежду на выход из шторма, вызванного послаблением ограничений.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.04 (вчера 103.80)
Умеренный рост продолжается. Основной прирост индекса, как обычно, произошел вчера во второй половине дня (американская сессия).
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Як допомогу Україні почали затримувати - долар почав зростати 😂
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:26
Додано: Сер 06 гру, 2023 18:10
Додано: Сер 06 гру, 2023 18:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 06 гру, 2023 18:15
Резервы
НБУ опубликовал
В абсолютных цифрах сокращение составило $202 млн.
Стремительного опустошения резервов не происходит.
Объемы интервенций и внешние поступления совпали не так точно, как в прошлом месяце, но тоже достаточно близки.
Обращает на себя внимание синхронное уменьшение внешних поступлений и валютных интервенций. Это укрепляет подозрение, что НБУ регулирует курс таким образом, чтобы эти показатели находились в балансе. Будем наблюдать дальше.
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