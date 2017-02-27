Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................06.12.2023..........07.12.2023 дата розрахунку.................05.12.2023...........06.12.2023 Євро....................................39,6461................39,5433 Долар США.........................36,6618................36,6906...+0.08%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 06.12.2023......................36,6900
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0778 (вчера 1.0814) -0.33%
Насколько можно судить по имеющимся осколкам информации, сегодня котировки всю сессию находятся примерно на одном уровне при обычной тактике удовлетворения регулятором запросов (без заградительных оферов) и при оборотах в пределах нормы. Справочный курс прибавил к действующему официальному менее 3 копеек за счет вчерашнего роста. Официальный курс остался на уровне справочного. Прирост официального курса за сессию составил 2.88 копейки. Относительно евро гривна укрепилась.
Вчера объем интервенций был высоковат, но не настолько, как при разовых всплесках. Сегодняшняя динамика дает надежду на выход из шторма, вызванного послаблением ограничений.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.04 (вчера 103.80) Умеренный рост продолжается. Основной прирост индекса, как обычно, произошел вчера во второй половине дня (американская сессия).
НБУ написав:Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 38 785,2 млн дол. США. У листопаді вони знизилися на 0,5%. Інтервенції НБУ для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.
В абсолютных цифрах сокращение составило $202 млн. Стремительного опустошения резервов не происходит.
Объемы интервенций и внешние поступления совпали не так точно, как в прошлом месяце, но тоже достаточно близки. Обращает на себя внимание синхронное уменьшение внешних поступлений и валютных интервенций. Это укрепляет подозрение, что НБУ регулирует курс таким образом, чтобы эти показатели находились в балансе. Будем наблюдать дальше.
Сибарит написав:Объемы интервенций и внешние поступления совпали не так точно, как в прошлом месяце, но тоже достаточно близки.
"Если мы посмотрим на те объемы сделок, которые происходят на рынке, то мы увидим, что объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое, по сравнению с сентябрем – до почти 90 млн долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ в день уменьшилась до 111 млн долларов, по сравнению со 128 млн долларов в сентябре" Об этом рассказал член Совета Национального банка Василий Фурман на брифинге.