RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:25

2XL а есть пруфы?
Andrey2512
 
Повідомлень: 617
З нами з: 04.04.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:2XL а есть пруфы?
Родичі живуть зараз у Німеччині біля кордону. Телефонували запитували Що сталось, чого Німеччина Польщу блокує. Про страйк на нашому кордоні вони були не в курсі
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4042
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:44

  2XL написав:
Andrey2512 написав:2XL а есть пруфы?
Родичі живуть зараз у Німеччині біля кордону. Телефонували запитували Що сталось, чого Німеччина Польщу блокує. Про страйк на нашому кордоні вони були не в курсі

Запитувати в українця чому німці блокують поляків? Не бред?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:48

  Прораб написав:
  Успіх написав:Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!

Швидко перевзувся, респект. :lol:
Постають два питання, але це вже високі матерії.

Вже поголили. (с)Джентльмени удачі.

Може розтлумачиш?(в чім перевзуття?)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 18.03.21
Подякував: 215 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
3
7
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:52

  Успіх написав:Може розтлумачиш?(в чім перевзуття?)
ты ж в зимней обуви? а недавно был в летней
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21013
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2330 раз.
Подякували: 3309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 20:37

  Успіх написав:
  Прораб написав:
  Успіх написав:Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!

Швидко перевзувся, респект. :lol:
Постають два питання, але це вже високі матерії.

Вже поголили. (с)Джентльмени удачі.

Може розтлумачиш?(в чім перевзуття?)

Не реагируй на дебилов и руских
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11004110051100611007
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Прораб і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3344, 3345, 3346
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33453 36532850
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2023 19:24
SAndriy1
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1865 13049840
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2023 21:12
Успіх
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 23015553
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.