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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:25

2XL а есть пруфы?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Andrey2512 написав:2XL а есть пруфы?
Родичі живуть зараз у Німеччині біля кордону. Телефонували запитували Що сталось, чого Німеччина Польщу блокує. Про страйк на нашому кордоні вони були не в курсі
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:44

  2XL написав:
Andrey2512 написав:2XL а есть пруфы?
Родичі живуть зараз у Німеччині біля кордону. Телефонували запитували Що сталось, чого Німеччина Польщу блокує. Про страйк на нашому кордоні вони були не в курсі

Запитувати в українця чому німці блокують поляків? Не бред?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:48

  Прораб написав:
  Успіх написав:Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!

Швидко перевзувся, респект. :lol:
Постають два питання, але це вже високі матерії.

Вже поголили. (с)Джентльмени удачі.

Може розтлумачиш?(в чім перевзуття?)
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:55

  Успіх написав:Може розтлумачиш?(в чім перевзуття?)

Дорогий, ти ось свій деньчик коли святкуєш?
А якщо дадуть команду святкуватимеш пізніше чи ще крутіше раніше?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 21:59

  Прораб написав:
  Успіх написав:Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!

Швидко перевзувся, респект. :lol:
Постають два питання, але це вже високі матерії.

Вже поголили. (с)Джентльмени удачі.

а ти ще тормозиш на 13 днів? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:02

  Shaman написав:а ти ще тормозиш на 13 днів? :lol:

Дотепник-самоучка?
Гальмування теж рух.
Стукай у свій бубон - це твоє. :lol:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:09

  Прораб написав:
  Shaman написав:а ти ще тормозиш на 13 днів? :lol:

Дотепник-самоучка?
Гальмування теж рух.
Стукай у свій бубон - це твоє. :lol:

у деяких протягом всього життя - а потім - а чого це я ніде не встиг? :D
Shaman
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  #<1 ... 11004110051100611007
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