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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 гру, 2023 19:25
2XL а есть пруфы?
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Andrey2512
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:41
Andrey2512 написав:2XL а есть пруфы?
Родичі живуть зараз у Німеччині біля кордону. Телефонували запитували Що сталось, чого Німеччина Польщу блокує. Про страйк на нашому кордоні вони були не в курсі
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2XL
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:44
2XL написав:
Andrey2512 написав:2XL а есть пруфы?
Родичі живуть зараз у Німеччині біля кордону. Телефонували запитували Що сталось, чого Німеччина Польщу блокує. Про страйк на нашому кордоні вони були не в курсі
Запитувати в українця чому німці блокують поляків? Не бред?
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Vadim_
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Додано: Сер 06 гру, 2023 19:48
Прораб написав:
Швидко перевзувся
Успіх написав:
Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!
, респект.
Постають два питання, але це вже високі матерії.
Вже поголили. (с)Джентльмени удачі.
Може розтлумачиш?(в чім перевзуття?)
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Успіх
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Додано: Сер 06 гру, 2023 21:55
Успіх написав:
Може розтлумачиш?(в чім перевзуття?)
Дорогий, ти ось свій деньчик коли святкуєш?
А якщо дадуть команду святкуватимеш пізніше чи ще крутіше раніше?
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Прораб
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Додано: Сер 06 гру, 2023 21:59
Прораб написав: Успіх написав:
Вітаю товариство з днем Збройних Сил України та днем святого Миколая!
Швидко перевзувся, респект.
Постають два питання, але це вже високі матерії.
Вже поголили. (с)Джентльмени удачі.
а ти ще тормозиш на 13 днів?
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Shaman
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Додано: Сер 06 гру, 2023 23:02
Shaman написав:
а ти ще тормозиш на 13 днів?
Дотепник-самоучка?
Гальмування теж рух.
Стукай у свій бубон - це твоє.
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Прораб
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Додано: Сер 06 гру, 2023 23:09
Прораб написав: Shaman написав:
а ти ще тормозиш на 13 днів?
Дотепник-самоучка?Гальмування теж рух.
Стукай у свій бубон - це твоє.
у деяких протягом всього життя - а потім - а чого це я ніде не встиг?
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Shaman
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