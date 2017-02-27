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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 гру, 2023 12:22
whois2010 написав:
Чому не чухається влада Польщі та не захищає вільний ринок - питання.
Тому що не чухається влада України.
"Я думаю, нам треба дати трохи часу нашим сусідам. Усе потеплішає", – резюмував Зеленський.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 12:42
whois2010 написав:
Чому не чухається влада Польщі та не захищає вільний ринок - питання.
Тому що там зміна в той владі. Стара не парится, нова ще не взяла все в свої руки.
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