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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11005110061100711008
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:22

  whois2010 написав:Чому не чухається влада Польщі та не захищає вільний ринок - питання.

Тому що не чухається влада України.
"Я думаю, нам треба дати трохи часу нашим сусідам. Усе потеплішає", – резюмував Зеленський.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 12:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  whois2010 написав:Чому не чухається влада Польщі та не захищає вільний ринок - питання.

Тому що там зміна в той владі. Стара не парится, нова ще не взяла все в свої руки.
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