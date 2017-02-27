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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11004110051100611007
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:58

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Допомога Україні впала до найнижчого рівня з січня 2022 року — Ukraine Support Tracker
У дослідженні зазначається, що у період із серпня по кінець жовтня 2023 року спостерігалося різке скорочення обсягу новонаданої допомоги, причому вартість нових пакетів склала лише 2,11 млрд євро, що на 87% менше порівняно з тим самим періодом 2022 року та є найнижчим показником із січня 2022 року.
Прораб
 
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