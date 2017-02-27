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У дослідженні зазначається, що у період із серпня по кінець жовтня 2023 року спостерігалося різке скорочення обсягу новонаданої допомоги, причому вартість нових пакетів склала лише 2,11 млрд євро, що на 87% менше порівняно з тим самим періодом 2022 року та є найнижчим показником із січня 2022 року.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................07.12.2023............08.12.2023 дата розрахунку.................06.12.2023.............07.12.2023 Євро....................................39,5433..................39,4960 Долар США.........................36,6906..................36,6722...-0.05%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 07.12.2023.....................36,6714
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0770 (вчера 1.0778) -0.07%
Сегодня немного вниз. Интервенциями регулятора котировки были слегка придавлены в самом начале сессии, а потом поддерживаются на одном уровне. Справочный курс получился на 2 копейки ниже действующего официального. Официальный курс очень близок к справочному. Укрепление гривны за сессию составило 1.84 копейки.
Вчерашняя остановка роста произошла на фоне кардинального сокращения объема интервенций. 62 млн. - это совсем скромно.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.94 (вчера 104.04) Доллар демонстрирует достаточно размашистые колебания без ярко выраженного тренда. ................................................ После затянувшейся паузы НБУ все же присвоил статус "резервных" трехлетним облигациям выпуска UA4000229116, которые размещаются уже месяц. Похоже, объявление выпуска "резервным" под конец его размещения становится традицией. Не удивлюсь, если во вторник он будет заменен новым.
Полный список "резервных" облигаций теперь выглядит так: - UA4000227045; - UA4000227094; - UA4000227102; - UA4000227185; - UA4000227193; - UA4000227201; - UA4000227490; - UA4000228043; - UA4000228381; - UA4000228811; - UA4000229116 (с 11 декабря).
Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
Судя по текущей доходности ОВГЗ - только деза. Или эмиссия на горизонте дальше нескольких лет? Готовиться-то можно долго.