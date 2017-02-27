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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11005110061100711008>
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:58

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Допомога Україні впала до найнижчого рівня з січня 2022 року — Ukraine Support Tracker
У дослідженні зазначається, що у період із серпня по кінець жовтня 2023 року спостерігалося різке скорочення обсягу новонаданої допомоги, причому вартість нових пакетів склала лише 2,11 млрд євро, що на 87% менше порівняно з тим самим періодом 2022 року та є найнижчим показником із січня 2022 року.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:35

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................07.12.2023............08.12.2023
дата розрахунку.................06.12.2023.............07.12.2023
Євро....................................39,5433..................39,4960
Долар США.........................36,6906..................36,6722...-0.05%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
07.12.2023.....................36,6714

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0770 (вчера 1.0778) -0.07%

Сегодня немного вниз. Интервенциями регулятора котировки были слегка придавлены в самом начале сессии, а потом поддерживаются на одном уровне.
Справочный курс получился на 2 копейки ниже действующего официального.
Официальный курс очень близок к справочному.
Укрепление гривны за сессию составило 1.84 копейки.

Вчерашняя остановка роста произошла на фоне кардинального сокращения объема интервенций. 62 млн. - это совсем скромно.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.94 (вчера 104.04)
Доллар демонстрирует достаточно размашистые колебания без ярко выраженного тренда.
................................................
После затянувшейся паузы НБУ все же присвоил статус "резервных" трехлетним облигациям выпуска UA4000229116, которые размещаются уже месяц.
Похоже, объявление выпуска "резервным" под конец его размещения становится традицией. Не удивлюсь, если во вторник он будет заменен новым.

Полный список "резервных" облигаций теперь выглядит так:
- UA4000227045;
- UA4000227094;
- UA4000227102;
- UA4000227185;
- UA4000227193;
- UA4000227201;
- UA4000227490;
- UA4000228043;
- UA4000228381;
- UA4000228811;
- UA4000229116 (с 11 декабря).
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев светит $ на отдачу 37.25 от 5К
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Доброго вечора !

Всих зи Святом Хануки !
Всем Здоровья и Удачи !

Всем Добрые Пожелания и в Израиле и в Украине !
Этот небольшой по численности народ держит такую навалу врагов !
Мы просто обязаны победить !
Вместе !
С Праздником !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:26

Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:31

  Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.

ще рано панікувати, торги йдуть...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:36

  Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.

Судя по текущей доходности ОВГЗ - только деза. Или эмиссия на горизонте дальше нескольких лет? Готовиться-то можно долго.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:38

  Shaman написав:ще рано панікувати, торги йдуть...

Построят забор , дадут нам и Израилю.
Они хотят этого.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:39

  Serginioo написав:Будь ласка, поясніть хто в темі ситуації з тими блокадами на митниці/митницях. Простими словами. Кому воно і нашо треба.


Институту Планка воно треба
Вам сильно полегшало? :mrgreen:
cohan
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