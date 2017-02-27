Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
ще рано панікувати, торги йдуть...
Панікувати не треба ніколи. Але це серйозний дзвіночок, мені його достатньо. Пам'ятаю, як перед повномасштабним вторгненням теж запевняли, що воно неможливо, навіть курс обвалили з 29 до 28
Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
Судя по текущей доходности ОВГЗ - только деза. Или эмиссия на горизонте дальше нескольких лет? Готовиться-то можно долго.
В сенсі? Ви вважаєте що 25-30% річних у жалюгідних $ (у порівнянні з грн у році кролика) це нормально і об'єктивно по ОВДП? Ну а проблеми можуть бути - сьогодні передруковують ЗМІ:
Якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже в січні 2024-го можуть виникнути проблеми з соціальними видатками, заявила в коментарі Forbes голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. За такого сценарію в січні уряд може зіткнутися з нестачею 20 млрд грн на соціальні видатки, каже ще один депутат з владної партії «Слуга народу» на умовах анонімності. Якщо допомоги США не буде, доведеться скорочувати видатки, також уряд намагатиметься залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку, зазначила Підласа. Варіант з друком гривні не бажаний, але він може бути однією з опцій, зазначили на умовах анонімності депутат «Слуги народу» та співрозмовник Forbes у Кабміні. https://forbes.ua/news/bez-dopomogi-ssh ... 2023-17742