Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
ще рано панікувати, торги йдуть...
Панікувати не треба ніколи. Але це серйозний дзвіночок, мені його достатньо. Пам'ятаю, як перед повномасштабним вторгненням теж запевняли, що воно неможливо, навіть курс обвалили з 29 до 28
Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
Судя по текущей доходности ОВГЗ - только деза. Или эмиссия на горизонте дальше нескольких лет? Готовиться-то можно долго.
В сенсі? Ви вважаєте що 25-30% річних у жалюгідних $ (у порівнянні з грн у році кролика) це нормально і об'єктивно по ОВДП? Ну а проблеми можуть бути - сьогодні передруковують ЗМІ:
Якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже в січні 2024-го можуть виникнути проблеми з соціальними видатками, заявила в коментарі Forbes голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. За такого сценарію в січні уряд може зіткнутися з нестачею 20 млрд грн на соціальні видатки, каже ще один депутат з владної партії «Слуга народу» на умовах анонімності. Якщо допомоги США не буде, доведеться скорочувати видатки, також уряд намагатиметься залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку, зазначила Підласа. Варіант з друком гривні не бажаний, але він може бути однією з опцій, зазначили на умовах анонімності депутат «Слуги народу» та співрозмовник Forbes у Кабміні. https://forbes.ua/news/bez-dopomogi-ssh ... 2023-17742
moveton Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.
Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
ще рано панікувати, торги йдуть...
Панікувати не треба ніколи. Але це серйозний дзвіночок, мені його достатньо. Пам'ятаю, як перед повномасштабним вторгненням теж запевняли, що воно неможливо, навіть курс обвалили з 29 до 28
так це наші запевняли, що не буде вторгнення. американці дуже настійливо казали, що буде.
а надання допомоги - це певні процедури. гадаю, що протягом 2024 нас ще будуть тримати.
Ой+ написав:moveton Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.
Сегодня курс НБУ (а это же и курс на МВБ) 36.69, в начале года был 36.57. Как из этого сложить 10% укрепляжа? И при чём тут вообще что было с начала года, когда разговор об эмиссии, про которую только сейчас начали говорить (да и то не ней самой, а только о каком-то планировании. Планы вообще дело такое. Например, про план возвращения Крыма тоже говорили)? Цена на ОВГЗ сейчас зависит не от разговора сейчас, а от того разговора, который будет через год? Интересная мысль...
Ой+ написав:moveton Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.
30% (хотя там нету 30% в долларе) - плата за риск. Вы же не вложились в начале года в гривневые овгз потому, что в долларе спокойней. Там кроме того что страшно, нужно ещё и идеальные точки входа и выхода. Короче все хорошо в теории и задним числом.
Игорь написав:30% (хотя там нету 30% в долларе) - плата за риск. Вы же не вложились в начале года в гривневые овгз потому, что в долларе спокойней. Там кроме того что страшно, нужно ещё и идеальные точки входа и выхода. Короче все хорошо в теории и задним числом.
А чому ви вирішили, що не вклався? Інша справа, що менше ніж міг би. До речі і карусельщикам в січні цього року прямо писав, що хто знає як воно буде. Деякі свої кейси по факту оцінюю майже близько 30%.
У дослідженні зазначається, що у період із серпня по кінець жовтня 2023 року спостерігалося різке скорочення обсягу новонаданої допомоги, причому вартість нових пакетів склала лише 2,11 млрд євро, що на 87% менше порівняно з тим самим періодом 2022 року та є найнижчим показником із січня 2022 року.
Здается мне, что мы на пороге грандиозного шухера (с)