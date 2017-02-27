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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:25
Ой+ написав:moveton
Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.
Ага.
Доларова дохідність Шредінгера.
Треба спочатку відкрити коробку (отримати грин по ОВДП і купити $), щоб стверджувати щось на 100%
Плюс треба було ще цього кота під коробку запхати (купити ОВДП на початку року).
Але говорити - не мішки носити (с) каже українська народна мудрість.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:46
Visky написав:
Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.
якщо в тексті нема слово "потужно", то звучить якось не потужно
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:48
Ой+ написав:moveton
Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.
а якщо скласти за 2 роки, напр. тим хто вклався у гривневі ОВДП в кінці 2021 на початку 2022 до вторгнення, ті заробили "потужно"
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:59
flyman написав: Ой+ написав:moveton
Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.
а якщо скласти за 2 роки, напр. тим хто вклався у гривневі ОВДП в кінці 2021 на початку 2022 до вторгнення, ті заробили "потужно"
ДІЯ і ОВДП теж поспішили разом з Війною в Україні,поки агресор не робив руху,облігацій військових взагалі не було .
На зараз й справді , можна обрати банки які працюють з ОВДП і відкривають депозит через гривню в валюту . Швидкого заробітку не буде - це факт .
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:19
"За даними Депозитарію НБУ, упродовж 11 місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 368 765,0 млн грн, 3 385,3 млн дол. США та 709,3 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216 034,2 млн грн, 3 175,3 млн дол. США та 588,0 млн євро", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом січня – листопада 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 164 980,9 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в листопаді – на 24 450,3 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 11 місяців 2023 року становить 140% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом. У листопаді максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 18,90% річних та в доларах США – 4,70% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у євро, в листопаді не проводилося.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:54
flyman написав: Ой+ написав:moveton
Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.
а якщо скласти за 2 роки, напр. тим хто вклався у гривневі ОВДП в кінці 2021 на початку 2022 до вторгнення, ті заробили "потужно"
Я у 2022 по грн втратив як і всі, хто мав депо і ОВДП в найкрасивішій. При чому навіть не пробував якось відіграватись картковим туризмом і т.д., навпаки, ще в травні 2022 свідомо ще немалу суму знову дав на ОВДП, тоді ще під 11% розглядаючи це як ще один вид допомоги від громадян. Ну але як не дивно, пізніше гривневі ОВДП стали доста прибуткові хоч з якого боку і десь частково компенсували попередні втрати. Ну як буде далі складно сказати, якщо у 2022 пролетіли з грн, у 2023 з доларами, то наступна черговість за грн.
Ну тут популярна основна теза, що треба потреблядство розвивати - бачу 12+ під відповідним постом, інший за плитки і асфальт в сніг класти за військове пдфо - ну що ж маємо в цілому те на що заслуговуємо.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:45
Ой+ написав:
Ну тут популярна основна теза, що треба потреблядство розвивати - бачу 12+ під відповідним постом,
позвольте напомнить вам то, что вы знаете и без меня. Потреблядство генерирует добавленную стоимость, даёт рабочие места, налоги. А по ОВГЗ вам государство должно заплатить 19% годовых, из... наполовину дефицитного бюджета. в нашей ситуации ОВГЗ точно лучше, чем налоги?
Ой+ написав:
Ну але як не дивно, пізніше гривневі ОВДП стали доста прибуткові хоч з якого боку і
вы как то странно перешли с темы сверхдоходности ОВГЗ на тему морали в военное время.
Только сильная экономика способна воевать, когда каждый человек создаёт добавленную стоимость. Если никто ничего не будет покупать, кто это будет создавать? Давным-давно по тв видел сюжет как бабушка плетёт корзины, которые никто не покупает. Вот счастье... Закрыть экономику означает вернуться в карточную систему и дефициты.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:06
vitaliiangel написав:
Закрыть экономику означает вернуться в карточную систему и дефициты.
Просте рішення з офісу простих рішень. Має спрацювати, інфа 146%.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:45
flyman написав: vitaliiangel написав:
Закрыть экономику означает вернуться в карточную систему и дефициты.
Просте рішення з офісу простих рішень. Має спрацювати, інфа 146%.
Де Зараз набрати кваліфікованих інженерів для розроблення інноваційних технологій, надати конкурентне заохочення та отримати від Держави бронь на кваліфікаційних спеціалістів. Багато чого залежить саме від партнерів і допомоги. Якщо валюту від Заходу не буде, буде примусове зкорочення на місцях і курс буде повзти вверх як і ціни на товар
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