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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11006110071100811009
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:25

  Ой+ написав:moveton Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.

Ага.
Доларова дохідність Шредінгера.
Треба спочатку відкрити коробку (отримати грин по ОВДП і купити $), щоб стверджувати щось на 100%
Плюс треба було ще цього кота під коробку запхати (купити ОВДП на початку року).
Але говорити - не мішки носити (с) каже українська народна мудрість.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:46

  Visky написав:Ну от і з'явилася інфа, що у владних кабінетах заговорили про підготовку до потужної емісії в світлі чергового провалу підтримки законопроекту допомоги Україні в конгресі США. Джерело: ТРК Київ, зокрема Пристайко В.В.

якщо в тексті нема слово "потужно", то звучить якось не потужно
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:48

  Ой+ написав:moveton Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.

а якщо скласти за 2 роки, напр. тим хто вклався у гривневі ОВДП в кінці 2021 на початку 2022 до вторгнення, ті заробили "потужно"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:59

  flyman написав:
  Ой+ написав:moveton Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.

а якщо скласти за 2 роки, напр. тим хто вклався у гривневі ОВДП в кінці 2021 на початку 2022 до вторгнення, ті заробили "потужно"

ДІЯ і ОВДП теж поспішили разом з Війною в Україні,поки агресор не робив руху,облігацій військових взагалі не було .
На зараз й справді , можна обрати банки які працюють з ОВДП і відкривають депозит через гривню в валюту . Швидкого заробітку не буде - це факт .
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:19

"За даними Депозитарію НБУ, упродовж 11 місяців 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 368 765,0 млн грн, 3 385,3 млн дол. США та 709,3 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216 034,2 млн грн, 3 175,3 млн дол. США та 588,0 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом січня – листопада 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 164 980,9 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в листопаді – на 24 450,3 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 11 місяців 2023 року становить 140% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом. У листопаді максимальна дохідність ОВДП, що розміщуються на аукціонах, становила у гривні 18,90% річних та в доларах США – 4,70% річних. Розміщення ОВДП, номінованих у євро, в листопаді не проводилося.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:54

  flyman написав:
  Ой+ написав:moveton Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.

а якщо скласти за 2 роки, напр. тим хто вклався у гривневі ОВДП в кінці 2021 на початку 2022 до вторгнення, ті заробили "потужно"

Я у 2022 по грн втратив як і всі, хто мав депо і ОВДП в найкрасивішій. При чому навіть не пробував якось відіграватись картковим туризмом і т.д., навпаки, ще в травні 2022 свідомо ще немалу суму знову дав на ОВДП, тоді ще під 11% розглядаючи це як ще один вид допомоги від громадян. Ну але як не дивно, пізніше гривневі ОВДП стали доста прибуткові хоч з якого боку і десь частково компенсували попередні втрати. Ну як буде далі складно сказати, якщо у 2022 пролетіли з грн, у 2023 з доларами, то наступна черговість за грн.
Ну тут популярна основна теза, що треба потреблядство розвивати - бачу 12+ під відповідним постом, інший за плитки і асфальт в сніг класти за військове пдфо - ну що ж маємо в цілому те на що заслуговуємо.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:45

  Ой+ написав:Ну тут популярна основна теза, що треба потреблядство розвивати - бачу 12+ під відповідним постом,
позвольте напомнить вам то, что вы знаете и без меня. Потреблядство генерирует добавленную стоимость, даёт рабочие места, налоги. А по ОВГЗ вам государство должно заплатить 19% годовых, из... наполовину дефицитного бюджета. в нашей ситуации ОВГЗ точно лучше, чем налоги?
  Ой+ написав:Ну але як не дивно, пізніше гривневі ОВДП стали доста прибуткові хоч з якого боку і
вы как то странно перешли с темы сверхдоходности ОВГЗ на тему морали в военное время.

Только сильная экономика способна воевать, когда каждый человек создаёт добавленную стоимость. Если никто ничего не будет покупать, кто это будет создавать? Давным-давно по тв видел сюжет как бабушка плетёт корзины, которые никто не покупает. Вот счастье... Закрыть экономику означает вернуться в карточную систему и дефициты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:06

  vitaliiangel написав: Закрыть экономику означает вернуться в карточную систему и дефициты.

Просте рішення з офісу простих рішень. Має спрацювати, інфа 146%.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:45

  flyman написав:
  vitaliiangel написав: Закрыть экономику означает вернуться в карточную систему и дефициты.

Просте рішення з офісу простих рішень. Має спрацювати, інфа 146%.

Де Зараз набрати кваліфікованих інженерів для розроблення інноваційних технологій, надати конкурентне заохочення та отримати від Держави бронь на кваліфікаційних спеціалістів. Багато чого залежить саме від партнерів і допомоги. Якщо валюту від Заходу не буде, буде примусове зкорочення на місцях і курс буде повзти вверх як і ціни на товар
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:33

  sens написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав: Закрыть экономику означает вернуться в карточную систему и дефициты.

Просте рішення з офісу простих рішень. Має спрацювати, інфа 146%.

Де Зараз набрати кваліфікованих інженерів для розроблення інноваційних технологій, надати конкурентне заохочення та отримати від Держави бронь на кваліфікаційних спеціалістів. Багато чого залежить саме від партнерів і допомоги. Якщо валюту від Заходу не буде, буде примусове зкорочення на місцях і курс буде повзти вверх як і ціни на товар

Якщо платити як на глобальному ринку, то можна набрати не тільки з локального ринку. І знову повертаємся "Гдє дєньгі, Зін?"
flyman
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  #<1 ... 11006110071100811009
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