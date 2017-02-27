Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:54

flyman написав: Ой+ написав: moveton Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики. Доларову емісію ніхто і не відміняв. Продають грн ОВДП під 15-20% на початку року + 10% за укріпляж і чудо достойне не одної нобелівської чи шнобелівської премії - у воюючій країні вартість внутрішніх позик у цьому році під 30% у перерахунку на жалюгідні баксики.

а якщо скласти за 2 роки, напр. тим хто вклався у гривневі ОВДП в кінці 2021 на початку 2022 до вторгнення, ті заробили "потужно" а якщо скласти за 2 роки, напр. тим хто вклався у гривневі ОВДП в кінці 2021 на початку 2022 до вторгнення, ті заробили "потужно"

Я у 2022 по грн втратив як і всі, хто мав депо і ОВДП в найкрасивішій. При чому навіть не пробував якось відіграватись картковим туризмом і т.д., навпаки, ще в травні 2022 свідомо ще немалу суму знову дав на ОВДП, тоді ще під 11% розглядаючи це як ще один вид допомоги від громадян. Ну але як не дивно, пізніше гривневі ОВДП стали доста прибуткові хоч з якого боку і десь частково компенсували попередні втрати. Ну як буде далі складно сказати, якщо у 2022 пролетіли з грн, у 2023 з доларами, то наступна черговість за грн.Ну тут популярна основна теза, що треба потреблядство розвивати - бачу 12+ під відповідним постом, інший за плитки і асфальт в сніг класти за військове пдфо - ну що ж маємо в цілому те на що заслуговуємо.