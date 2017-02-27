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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:38
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з....................08.12.2023...........11.12.2023
дата розрахунку...................07.12.2023............08.12.2023
Євро......................................39,4960.................39,6010
Долар США...........................36,6722.................36,7424...+0.19%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.12.2023.......................36,7303
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0778 (вчера 1.0770) +0.07%
После короткой передышки снова пошли в горы. Основной прирост, как обычно, с утра.
Справочный курс получился выше действующего официального почти на 6 копеек.
Официальный прибавил относительно справочного еще чуть больше копейки.
Итоговый прирост курса за сессию составил 7.02 копейки.
Если в среду остановка роста произошла при минимальных объемах интервенций, вчерашнее снижение произошло при обычном объеме, около 100 млн. В среду клиентские заявки были очень близки к балансу. Стоит отметить повышенный во вторник и среду спрос на валюту среди физиков.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.78 (вчера 103.94)
Вчера вечером было снижение, потом доллар почти все отыграл. Пока это похоже на продолжение топтания на месте.
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Сибарит
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:05
Пенсії виплачують повністю і вчасно,а військове заохочення - ні. Немає заохочення немає за що купляти на новорічні свята,тому зпалюємо євро та бакси
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sens
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:10
Сибарит написав:
Если в среду остановка роста произошла при минимальных объемах интервенций, вчерашнее снижение произошло при обычном объеме, около 100 млн. В среду клиентские заявки были очень близки к балансу. Стоит отметить повышенный во вторник и среду спрос на валюту среди физиков.
В роботу включається психологічний та сезонний фактор? Чи ще рано робити висновки?
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Realist
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:18
sens написав:
Пенсії виплачують повністю і вчасно,а військове заохочення - ні. Немає заохочення немає за що купляти на новорічні свята,тому зпалюємо євро та бакси
Спалюйте краще дровами.Можу запропонувати 20 кг дров. Ви мені 20 кг євро.
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Investor_K
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:15
Investor_K написав: sens написав:
Пенсії виплачують повністю і вчасно,а військове заохочення - ні. Немає заохочення немає за що купляти на новорічні свята,тому зпалюємо євро та бакси
Спалюйте краще дровами.Можу запропонувати 20 кг дров. Ви мені 20 кг євро.
Я ще років п'ять писав-купляв про запас те що не псується. Долари 1996 як і євро 2002 все норм, особисто приємно від уо купленого під час курсу по 5,0
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sens
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:47
sens написав:
Я ще років п'ять писав-купляв про запас те що не псується. Долари 1996 як і євро 2002 все норм, особисто приємно від уо купленого під час курсу по 5,0
А когда тратить собираетесь ? Овер 17 лет собирать это даже не знаю на что ?
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Игорь
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:10
Игорь написав: sens написав:
Я ще років п'ять писав-купляв про запас те що не псується. Долари 1996 як і євро 2002 все норм, особисто приємно від уо купленого під час курсу по 5,0
А когда тратить собираетесь ? Овер 17 лет собирать это даже не знаю на что ?
якщо заробляти більше ніж витрачаєш,то капітал примножується, якщо більше витрачати аніж заробляєш, капітал проїдається. Нічого нового. Валюта ідеально підходить саме для збереження капіталу. Кредит сплачую у гривні но рахують по коефіцієнту який умовно тисяча доларів.
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sens
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:39
sens написав:
Валюта ідеально підходить саме для збереження капіталу.
ну очень спорное утверждение
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не фанатик
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Додано: Суб 09 гру, 2023 08:42
Игорь написав:
А когда тратить собираетесь ?
Існує 3 стадії бідності: нема грошей, ніде позичити гроші, і пора витрачати долари.
В мене був період в житті, коли довелось 1,5 роки жити на одну зарплату і тоді мої валютні резерви, які збирались майже 30 років від народження, проїлись.
не фанатик написав: sens написав:
Валюта ідеально підходить саме для збереження капіталу.
ну очень спорное утверждение
Залежить від періоду. Для зберігання 2-5 років нічого кращого за тверду валюту поки не придумали. При 10+ роках потрібні інші інструменти (золото, акції). При зберіганні до року краще вже гривня...
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