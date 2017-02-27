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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11008110091101011011
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:17

  Дюрі-бачі написав:В мене був період в житті, коли довелось 1,5 роки жити на одну зарплату і тоді мої валютні резерви, які збирались майже 30 років від народження, проїлись.

"Не знаю, как ваша фамилия, ну вы и жрёте" © :)
Я уже осознал неуместность вопроса.
Оставлю без комментария
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:28

Игорь Це специфіка життя бюджетника в Україні: зарплата на старті (200$), не перекриває навіть аренду кімнати, тому й доводиться крім роботи ще заробляти, а іноді складуються обставини інакше...
Дюрі-бачі
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