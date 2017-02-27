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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11008110091101011011
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:17

  Дюрі-бачі написав:В мене був період в житті, коли довелось 1,5 роки жити на одну зарплату і тоді мої валютні резерви, які збирались майже 30 років від народження, проїлись.

"Не знаю, как ваша фамилия, ну вы и жрёте" © :)
Я уже осознал неуместность вопроса.
Оставлю без комментария
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:28

Игорь Це специфіка життя бюджетника в Україні: зарплата на старті (200$), не перекриває навіть аренду кімнати, тому й доводиться крім роботи ще заробляти, а іноді складуються обставини інакше...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:06

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Валюта ідеально підходить саме для збереження капіталу.

viewtopic.php?p=5657490#p5657490

От тільки скільки тих хто переніс капітал у вигляді валюти з СРСР, а хто у вигляді нерухомості.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:26

  Дюрі-бачі написав:Игорь Це специфіка життя бюджетника в Україні: зарплата на старті (200$), не перекриває навіть аренду кімнати, тому й доводиться крім роботи ще заробляти, а іноді складуються обставини інакше...

напиши це в темі нападу, там дадуть пораду як поправити фінанси бюджетникам які мало заробляють
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 18:56

  Дюрі-бачі написав:Игорь Це специфіка життя бюджетника в Україні: зарплата на старті (200$), не перекриває навіть аренду кімнати, тому й доводиться крім роботи ще заробляти, а іноді складуються обставини інакше...
Здесь тема должна быть с названием. Если я завтра стану чиновником или министром, смогу ли я оторваться от корыта с у.е.? Думаю сейчас все начнут писать, что я честно буду работать и не брать в карманы бабло. Это все так говорят, пока в кабинет не принесут золотое корыто в подарок.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Дюрі-бачі написав:Игорь Це специфіка життя бюджетника в Україні: зарплата на старті (200$), не перекриває навіть аренду кімнати, тому й доводиться крім роботи ще заробляти, а іноді складуються обставини інакше...
Здесь тема должна быть с названием. Если я завтра стану чиновником или министром, смогу ли я оторваться от корыта с у.е.? Думаю сейчас все начнут писать, что я честно буду работать и не брать в карманы бабло. Это все так говорят, пока в кабинет не принесут золотое корыто в подарок.

ага прийшов такий розумний, й почав гроші грести лопатою - десь тебе через кілька місяців й закриють.по-перше, скільки треба пропрацювати за зп, щоб дійти до хлібного місця? люди роками чекають.

й вже є констатація, що винні не лише чиновники, але й ті, хто їм заносить. так треба прибирати умови, щоб чиновник на щось впливав, й заносити менше будуть ;)

й коли людям платять нормальну зп, скільки відразу з'являється популістів, за що такі гроші платити? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:й вже є констатація, що винні не лише чиновники, але й ті, хто їм заносить. так треба прибирати умови, щоб чиновник на щось впливав, й заносити менше будуть
А кто такой закон подаст в парламент на рассмотрение?. Тот кто туда попал ради взяток и прошёл по списку за взятки...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:09

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:й вже є констатація, що винні не лише чиновники, але й ті, хто їм заносить. так треба прибирати умови, щоб чиновник на щось впливав, й заносити менше будуть
А кто такой закон подаст в парламент на рассмотрение?. Тот кто туда попал ради взяток и прошёл по списку за взятки...))

ті ціни, що я чув - щоб потрапити в список за гроші, вони ніколи не окупляться - там інша мета.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Если я завтра стану чиновником или министром, смогу ли я оторваться от корыта с у.е.? Думаю сейчас все начнут писать, что я честно буду работать и не брать в карманы бабло. Это все так говорят, пока в кабинет не принесут золотое корыто в подарок.

Каждая медаль имеет 2 стороны.
Если я завтра стану министром и буду честно работать, поверит ли кто-то из обывателей, что я отказался от золотого корыта?
Зачем мне, честному человеку, становиться министром, если это нанесет урон моей репутации, независимо от моих действий?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 19:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Каждая медаль имеет 2 стороны.
У меня есть два знакомых адвоката. Один честный, умный и справедливый, т.к. к нему обращаются бабушки и др. лица без денег. Нет даже офиса. Поэтому и одежда из 90х и судья на него не обращает внимание. Другой не дурак, солидно одет, машина из салона и клиентура, готовая платить от 5 штук и выше, что бы решить вопрос в суде. К нему бабушки и дедушки не ходят и знают в городе все его расценки.
Так и во Власти, что бы решать вопросы надо дружить со всеми, выглядеть достойно, одеваться не с сэконда. А все кто обращается к нему или он далее выше - любят деньги
Игорь Алексеевич
 
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