Игорь Алексеевич написав:

Сибарит написав: Каждая медаль имеет 2 стороны. Каждая медаль имеет 2 стороны.

У меня есть два знакомых адвоката. Один честный, умный и справедливый, т.к. к нему обращаются бабушки и др. лица без денег. Нет даже офиса. Поэтому и одежда из 90х и судья на него не обращает внимание. Другой не дурак, солидно одет, машина из салона и клиентура, готовая платить от 5 штук и выше, что бы решить вопрос в суде. К нему бабушки и дедушки не ходят и знают в городе все его расценки.Так и во Власти, что бы решать вопросы надо дружить со всеми, выглядеть достойно, одеваться не с сэконда. А все кто обращается к нему или он далее выше - любят деньги