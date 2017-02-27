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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:22
Игорь Алексеевич написав: Сибарит написав:
Каждая медаль имеет 2 стороны.
У меня есть два знакомых адвоката. Один честный, умный и справедливый, т.к. к нему обращаются бабушки и др. лица без денег. Нет даже офиса. Поэтому и одежда из 90х и судья на него не обращает внимание. Другой не дурак, солидно одет, машина из салона и клиентура, готовая платить от 5 штук и выше, что бы решить вопрос в суде. К нему бабушки и дедушки не ходят и знают в городе все его расценки.
Так и во Власти, что бы решать вопросы надо дружить со всеми, выглядеть достойно, одеваться не с сэконда. А все кто обращается к нему или он далее выше - любят деньги
В следствие чего разговоры о продажности и неподкупности будут вестись еще неопределенное количество долгих зимних вечеров, скорее всего до второго пришествия или до заката..."империи", что как исторически сложилось вероятнее всего.
"Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена".
И после очередного мальчика на "порше" с "айфоном" последней модели, его отпрыск будет сновать на скейте с кнопочным от деда.
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:25
Сибарит написав: Игорь Алексеевич написав:
Если я завтра стану чиновником или министром, смогу ли я оторваться от корыта с у.е.? Думаю сейчас все начнут писать, что я честно буду работать и не брать в карманы бабло. Это все так говорят, пока в кабинет не принесут золотое корыто в подарок.
Каждая медаль имеет 2 стороны.
Если я завтра стану министром и буду честно работать, поверит ли кто-то из обывателей, что я отказался от золотого корыта?
Зачем мне, честному человеку, становиться министром, если это нанесет урон моей репутации, независимо от моих действий?
Если я министр, зачем мне думать о том, что думают обо мне обыватели ? Я же пришел сюда сделать их жизни лучше, а не сложить мнение о себе. Продолжаю превращать их жизнь в сказку, независимо от того, что они обо мне думают.
А через время, когда мне предъявят подозрение и отправят в отставку и мое место займет фотограф, "нащадки" , проев свои 30-ти летние накопления за 1.5 года скажут, "как же классно мы жили при Сибарите" хоть и критиковали его, а сейчас вообще вилы
Востаннє редагувалось Игорь
в Суб 09 гру, 2023 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:40
Игорь написав: Сибарит написав: Игорь Алексеевич написав:
Если я завтра стану чиновником или министром, смогу ли я оторваться от корыта с у.е.? Думаю сейчас все начнут писать, что я честно буду работать и не брать в карманы бабло. Это все так говорят, пока в кабинет не принесут золотое корыто в подарок.
Каждая медаль имеет 2 стороны.
Если я завтра стану министром и буду честно работать, поверит ли кто-то из обывателей, что я отказался от золотого корыта?
Зачем мне, честному человеку, становиться министром, если это нанесет урон моей репутации, независимо от моих действий?
Если я министр, зачем мне думать о том, что думают обо мне обыватели ? Я же пришел сюда сделать их жизни лучше, а не сложить мнение о себе. Продолжаю превращать их жизнь в сказку, независимо от того, что они обо мне думают.
Якщо ціль нацарювати і злиняти, то так і є.
Якщо хочеться щоб казка тривала поки руки носять, то рейтинги (мнєніє о сібє) мають місце.
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flyman
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Додано: Суб 09 гру, 2023 20:53
І цього зменшення уже достатньо для плавного підростання. При тому що понад півмільярда в тиждень це чимало.
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Ой+
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:07
В дивний бік понесло розмову. Значна частина бюджетників ніколи не мають і не хочуть мати доступу до "корита". Проте можуть паралельно заробляти гроші (в ІТ, репетиторстві, надаючи платні консультації, тощо...) за рахунок меншої ефективності на основній роботі і вивільненню часу.
А з точки зору курсу: грудень - єдиний місяць, коли бюджетники вносять суттєвий вклад в його підвищення.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:17
Не грудень, а січень. Виплати у січні
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Investor_K
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:44
Investor_K написав:
Не грудень, а січень. Виплати у січні
Як правило під ялинку ідуть виплати за грудень, премії, 13 заплати. Потім січень сось-сось (під кінець місяця невеличкий аванс), і аж на початку лютого получка.
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flyman
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:47
Середина січня - для здавання валюти.
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Investor_K
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