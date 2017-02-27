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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11010110111101211013
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 06:17

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Середина січня - для здавання валюти.

Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках

То речі купують або продають. А валюту здають.

Гражданє? (с) :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:32

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Середина січня - для здавання валюти.

Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках

То речі купують або продають. А валюту здають.

А може все ж таки міняють (обмінюють)?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не принципово.
Чи є сенс трохи наскирдувати шведських крон?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:53

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Середина січня - для здавання валюти.

Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках

То речі купують або продають. А валюту здають.

Зберігайте аналізи ,купляйте валюту,продавайте непотрібнк
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Валюта - згоден. Аналізи - то ваша історія.
Investor_K
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