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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 гру, 2023 06:17
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Середина січня - для здавання валюти.
Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках
То речі купують або продають. А валюту здають.
Гражданє? (с)
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:32
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Середина січня - для здавання валюти.
Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках
То речі купують або продають. А валюту здають.
А може все ж таки міняють (обмінюють)?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:45
Не принципово.
Чи є сенс трохи наскирдувати шведських крон?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:53
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Середина січня - для здавання валюти.
Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках
То речі купують або продають. А валюту здають.
Зберігайте аналізи ,купляйте валюту,продавайте непотрібнк
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Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00
Валюта - згоден. Аналізи - то ваша історія.
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Investor_K
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