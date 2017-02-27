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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 гру, 2023 06:17
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Середина січня - для здавання валюти.
Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках
То речі купують або продають. А валюту здають.
Гражданє? (с)
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:32
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Середина січня - для здавання валюти.
Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках
То речі купують або продають. А валюту здають.
А може все ж таки міняють (обмінюють)?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:45
Не принципово.
Чи є сенс трохи наскирдувати шведських крон?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 11:53
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Середина січня - для здавання валюти.
Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках
То речі купують або продають. А валюту здають.
Зберігайте аналізи ,купляйте валюту,продавайте непотрібнк
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Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00
Валюта - згоден. Аналізи - то ваша історія.
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Investor_K
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Додано: Нед 10 гру, 2023 17:00
Investor_K написав:
То речі купують або продають. А валюту здають.
Точно! Бо в радянські часи здавали тару (пляшки, банки тобто радянську валюту), що втратило актуальність з лібералізацією валютного ринку.
Investor_K написав:
Чи є сенс трохи наскирдувати шведських крон?
Де ви їх хочете взяти і в якому вигляді, чому така ідея?
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Додано: Нед 10 гру, 2023 17:45
Visky написав: Investor_K написав:
То речі купують або продають. А валюту здають.
Точно! Бо в радянські часи здавали тару (пляшки, банки тобто радянську валюту), що втратило актуальність з лібералізацією валютного ринку.
А що змінилося відтоді за часи незалежної?
Пункти працюють без вихідних, здають картон, коробки, банки, а після відключень світла, вже цього року носять пральні, холодильники, болери, диванні пружини, труби. Ну хіба що валютою перестало бути, стало прожитковим мінімумом.
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Додано: Нед 10 гру, 2023 17:57
Игорь Алексеевич написав:
Здесь тема должна быть с названием. Если я завтра стану чиновником или министром, смогу ли я оторваться от корыта с у.е.? Думаю сейчас все начнут писать, что я честно буду работать и не брать в карманы бабло. Это все так говорят, пока в кабинет не принесут золотое корыто в подарок.
Трохи не так це працює.. З часів кучмА принаймні. На посади "з коритом" можна потрапити, лише зробивши "інвестицію" (особисто персонаж або хтось за нього). Потім "інвестицію" відробляють (якщо встигнуть, наприклад, до приходу на посаду іншого персонажу).
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Додано: Пон 11 гру, 2023 14:37
Investor_K написав:
Не принципово.
Чи є сенс трохи наскирдувати шведських крон?
Уточню один момент, так как слышал, что в Швеции наличные ходят очень мало и очень редко.
А Вы говорите про наличные шведские кроны?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 15:13
де ждуни долара "па 36"? чекають відкупу по 38?
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