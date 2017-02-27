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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11011110121101311014>
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 06:17

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Середина січня - для здавання валюти.

Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках

То речі купують або продають. А валюту здають.

Гражданє? (с) :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:32

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Середина січня - для здавання валюти.

Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках

То речі купують або продають. А валюту здають.

А може все ж таки міняють (обмінюють)?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не принципово.
Чи є сенс трохи наскирдувати шведських крон?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 11:53

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Середина січня - для здавання валюти.

Здають аналізи - валюту купляють або продають. З наступного тижня будемо спостерігати щодо збільшення різниці саме по банках

То речі купують або продають. А валюту здають.

Зберігайте аналізи ,купляйте валюту,продавайте непотрібнк
sens
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 12:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Валюта - згоден. Аналізи - то ваша історія.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:00

  Investor_K написав:То речі купують або продають. А валюту здають.
Точно! Бо в радянські часи здавали тару (пляшки, банки тобто радянську валюту), що втратило актуальність з лібералізацією валютного ринку.
  Investor_K написав:Чи є сенс трохи наскирдувати шведських крон?
Де ви їх хочете взяти і в якому вигляді, чому така ідея?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:45

  Visky написав:
  Investor_K написав:То речі купують або продають. А валюту здають.
Точно! Бо в радянські часи здавали тару (пляшки, банки тобто радянську валюту), що втратило актуальність з лібералізацією валютного ринку.

А що змінилося відтоді за часи незалежної?
Пункти працюють без вихідних, здають картон, коробки, банки, а після відключень світла, вже цього року носять пральні, холодильники, болери, диванні пружини, труби. Ну хіба що валютою перестало бути, стало прожитковим мінімумом.
копейка
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:57

  Игорь Алексеевич написав:Здесь тема должна быть с названием. Если я завтра стану чиновником или министром, смогу ли я оторваться от корыта с у.е.? Думаю сейчас все начнут писать, что я честно буду работать и не брать в карманы бабло. Это все так говорят, пока в кабинет не принесут золотое корыто в подарок.

Трохи не так це працює.. З часів кучмА принаймні. На посади "з коритом" можна потрапити, лише зробивши "інвестицію" (особисто персонаж або хтось за нього). Потім "інвестицію" відробляють (якщо встигнуть, наприклад, до приходу на посаду іншого персонажу).
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:37

  Investor_K написав:Не принципово.
Чи є сенс трохи наскирдувати шведських крон?

Уточню один момент, так как слышал, что в Швеции наличные ходят очень мало и очень редко.
А Вы говорите про наличные шведские кроны?
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

де ждуни долара "па 36"? чекають відкупу по 38?
bamper
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