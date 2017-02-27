Чекають від Зебри по 34bamper написав:де ждуни долара "па 36"? чекають відкупу по 38?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:15
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Чекають від Зебри по 34
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:21
Финансовая сводка за прошедшую неделю
Погашение 3-месячных депосертификатов составило 11.166 млрд. грн. (неделей ранее 10.276 млрд. грн.).
Тендер не проводился.
В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 20.461 млрд. грн. (неделей ранее 26.311 млрд. грн.)
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 9.295 млрд. грн, (неделей ранее 16.035 млрд. грн)
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1412.591 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 570.13 млрд. грн. (неделей ранее 545.188 млрд. грн.)
Начинает ощущаться окончание года, да и сворачивание программы депосертификатов на пользу не идет.
Расходы казначейства превысили доходы на 40.802 млрд. грн. (неделей ранее 34.831 млрд. грн.)
Расходы выше средних, но далеко не рекордные.
За неделю было обналичено 8.342 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 6.319 млрд. грн.)
Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Обналичено даже больше, чем было инкассировано на прошлой, достаточно бурной, неделе.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 1,99;
Продал – 546,00.
Объем интервенций вернулся к обычному. Покупателя, который периодически берет по 200 млн. на прошедшей неделе не было. Немного высоковат был спрос в начале недели.
Есть ощущение, что неделя на валютном рынке прошла под влиянием либерализации ограничений. Хочется на них же списать и обналичку, но там всплеск был в конце недели. Лучше это сочетается с повышенными расходами казначейства, что вместе намекает на выплату зарплат, хотя для военных премий еще рановато.
Определенное беспокойство вызывает рост сверхликвидности банковской системы, но бодрый отчет о рекордной прибыли банков позволяет надеяться, что банки справятся.
Додано: Пон 11 гру, 2023 15:39
Re: Валютний ринок в контексті ДС
шо там, прогноз Виталиана у життя! ?
Додано: Пон 11 гру, 2023 16:37
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...................11.12.2023...........12.12.2023
дата розрахунку..................08.12.2023............11.12.2023
Євро.....................................39,6010.................39,6738
Долар США..........................36,7424.................36,8716...+
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.12.2023.........................36,8478
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.07 (на прошлой сессии 1.0778)
Рост продолжается. Основную прибавку дали в начале сессии, но и во время активных торгов котировки росли весьма уверенно. С полей доносятся вести о весьма агрессивном спросе и достаточно высоких оборотах. НБУ жесткие меры не применял, работал по запросам.
Справочный курс прибавил по сравнению с действующим официальным 10.5 копеек.
Новый официальный к нему прибавил еще около 2.5.
Прибавка официального курса за сессию составила 12.92 копейки.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.11 (на прошлой сессии 103.78)
В пятницу днем доллар подскочил, откатился обратно и снова подскочил. На все это ушло чуть более трех часов. Сегодня пока умеренные колебания на одном уровне, что характерно для первой половины понедельника.
Додано: Пон 11 гру, 2023 16:45
Чому долар знову росте
Єгор Зелінський опублікував статтю: "Чому долар знову росте" на
Нацбанк своєю Постановою №155 від 30 листопада 2023 року дозволив банкам купувати безготівкову валюту на міжбанківському валютному ринку, конвертувати її у готівку та потім продавати через каси своїх відділень. Враховуючи різницю між ціною безготівкового та готівкового доларів, яка на момент виходу цієї Постанови становила більше однієї гривні, подібні операції обіцяли банкам гарний прибуток.
Банки миттєво зрозуміли, що «стільців на всіх не вистачить» і почали активно виставляти заявки на покупку. Втім, Національний банк одразу дав зрозуміти: одна річ – продавати валюту під потреби критичного імпорту, забезпечувати потреби ЗСУ, і зовсім інша – допомагати банкам заробляти надприбутки. Попри підвищений попит на міжбанку, регулятор скоротив обсяг своїх інтервенцій у 1,4 раза; всього за період з 4 по 8 грудня було продано 546 млн доларів, що теж досить багато, але набагато менше цифри, яку банки хотіли купити.
Як результат, курс на міжбанку кинувся вгору. На обід понеділка 11 грудня котирування досягли 36,92 гривень на позиції «бід» та 36,95 гривень на позиції «оффер», тобто. фактично повернулися до тієї ціни, за якою НБУ продавав валюту до введення режиму «керованої курсової гнучкості».
Попри зростання котирувань, пропозиція валюти від експортерів залишилася на колишньому рівні. Позначилися проблеми, що накопичилися: втрата виробничих потужностей, що не працює на повну потужність через загрозу блокади «морський коридор» і блокування сусідами України – Польщею, Угорщиною та Словаччиною - автомобільних шляхів сполучення, що яскраво проявилося останнім часом. Гривні на міжбанку ставало дедалі більше, а відповідного зростання пропозиції валюти не було, що й вилилося у зростання курсу безготівкового долара.
Готівковий долар тримався довго, але ситуація на міжбанківському валютному ринку почала впливати і на нього. Цінники на табло гуртових обмінних пунктів столиці повільно, але вірно поповзли нагору, досягнувши до обіду понеділка 37,60 гривень. Рівно тиждень тому долар можна було купити на 25 копійок дешевше, а у п'ятницю 8 грудня у Києві готівкового «американця» продавали навіть по 37,28-37,30 гривень.
Що далі? Яким буде курс долара цього тижня?
У четвер 14 грудня відбудеться останнє у 2023 році засідання Правління НБУ з питань монетарної політики, на якому знову порушуватиметься питання облікової ставки. Очікується, що ставку знову знизять, ймовірно, до 15% річних. Паралельно з цим буде знижено ставку залучення коштів комерційних банків на депозитні сертифікати НБУ. Як наслідок, банки будуть змушені знижувати відсоткові ставки за депозитами для населення. Не треба бути пророком, щоб припустити, що знайдуться охочі забрати гривневі вклади та купити валюту за курсом, який знаходиться в районі річних мінімумів. І якщо таких охочих буде багато, це також сприятиме зростанню на готівковому ринку.
Крім того, чим ближче до кінця року, тим більше гривні з'являтиметься на ринку. Закінчення року, розрахунки за фінансовими контрактами, виплати з Бюджету – все це зрештою тиснутиме на курс долара, штовхаючи його вгору.
Діапазон коливань готівкового долара на найближчий тиждень очікується в районі 37,40-37,90 гривень за долар, а наступного тижня не виключено, що цінник перевалить знову через позначку 38,00.
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:38
У нас на отдачу уже перевалил))
Да ситуация интересная, сегодня на межбанке курс вернулся из свободного плавания к фиксированному...
Пойдем ли дальше?
А вот это интрига))
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:41
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:50
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