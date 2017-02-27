Додано: Пон 11 гру, 2023 15:21

Погашение 3-месячных депосертификатов составило 11.166 млрд. грн. (неделей ранее 10.276 млрд. грн.).

Тендер не проводился.



В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 20.461 млрд. грн. (неделей ранее 26.311 млрд. грн.)



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 9.295 млрд. грн, (неделей ранее 16.035 млрд. грн)



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1412.591 млрд. грн.

Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна. По последним неподтвержденным данным можно ориентироваться примерно на 7 млрд. грн. в месяц.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 570.13 млрд. грн. (неделей ранее 545.188 млрд. грн.)

Начинает ощущаться окончание года, да и сворачивание программы депосертификатов на пользу не идет.



Расходы казначейства превысили доходы на 40.802 млрд. грн. (неделей ранее 34.831 млрд. грн.)

Расходы выше средних, но далеко не рекордные.



За неделю было обналичено 8.342 млрд. грн. (неделей ранее инкассировано 6.319 млрд. грн.)

Если мне склероз не изменяет, это рекорд. Обналичено даже больше, чем было инкассировано на прошлой, достаточно бурной, неделе.



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 1,99;

Продал – 546,00.

Объем интервенций вернулся к обычному. Покупателя, который периодически берет по 200 млн. на прошедшей неделе не было. Немного высоковат был спрос в начале недели.



Есть ощущение, что неделя на валютном рынке прошла под влиянием либерализации ограничений. Хочется на них же списать и обналичку, но там всплеск был в конце недели. Лучше это сочетается с повышенными расходами казначейства, что вместе намекает на выплату зарплат, хотя для военных премий еще рановато.

Определенное беспокойство вызывает рост сверхликвидности банковской системы, но бодрый отчет о рекордной прибыли банков позволяет надеяться, что банки справятся.