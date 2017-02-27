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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 гру, 2023 21:02
Zebra написав: 75stasstas75 написав: Zebra написав:
А 34 это в следующем году.
Не надоело еще бред постить ?
Я вижу варианты будущего. Наиболее вероятное - за одно военно-политическое решение к которому нас будут принуждать - просят долги и насыпят еще сверху много миллиардов, чтоб только закончить этот головняк. Именно поэтому нас ждет 34.
Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:09
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?
В следующем году укрепление гривны продолжится.
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Zebra
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:43
Zebra
Пойдет ли на это РФ?
Я уже писал, если финалом всего этого кошмара будет отданные территории, тысячи убитых и доллар на выходе по 34 - это будет жесточайшая афёра начала 21 века 😮😂
Если нам вернут замороженные доллары РФ - то курс запросто можно и 27 вернуть ) правда, не долго
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:45
Zebra написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?
В следующем году укрепление гривны продолжится.
cукупна інфляція гривні за 2 роки 32%,
девальвація гривні відносно долара США 30%,
сукупна інфляція долара США за 2 роки 10%
Д - думайте
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