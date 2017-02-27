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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11012110131101411015
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:02

  Zebra написав:
  75stasstas75 написав:
  Zebra написав:А 34 это в следующем году.

Не надоело еще бред постить ?

Я вижу варианты будущего. Наиболее вероятное - за одно военно-политическое решение к которому нас будут принуждать - просят долги и насыпят еще сверху много миллиардов, чтоб только закончить этот головняк. Именно поэтому нас ждет 34.

Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  J1L4gq23S8ft5wD написав:Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?

В следующем году укрепление гривны продолжится.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:43

Zebra

Пойдет ли на это РФ?

Я уже писал, если финалом всего этого кошмара будет отданные территории, тысячи убитых и доллар на выходе по 34 - это будет жесточайшая афёра начала 21 века 😮😂

Если нам вернут замороженные доллары РФ - то курс запросто можно и 27 вернуть ) правда, не долго
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:45

  Zebra написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?

В следующем году укрепление гривны продолжится.

cукупна інфляція гривні за 2 роки 32%,
девальвація гривні відносно долара США 30%,
сукупна інфляція долара США за 2 роки 10%
Д - думайте
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:40

Все расчёты были на 23год более 40. А прожили при среднем за год курсе 37,5. Поэтому сл. год не исключение с курсом ниже 37
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 07:10

  Игорь Алексеевич написав:Все расчёты были на 23год более 40. А прожили при среднем за год курсе 37,5. Поэтому сл. год не исключение с курсом ниже 37

Тут все завязано на дадуть чи не дадуть, а якщо дадуть то скільки та як.
Хоча якщо оновлять закон про мобілізацію про що постійно обіцяють то для багатьох буде неважливо що дадуть.
Будуть нагальніші потреби та цікавіші заняття.
Волинь
 
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