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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 11 гру, 2023 21:02
Zebra написав: 75stasstas75 написав: Zebra написав:
А 34 это в следующем году.
Не надоело еще бред постить ?
Я вижу варианты будущего. Наиболее вероятное - за одно военно-политическое решение к которому нас будут принуждать - просят долги и насыпят еще сверху много миллиардов, чтоб только закончить этот головняк. Именно поэтому нас ждет 34.
Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:09
J1L4gq23S8ft5wD написав:
Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?
В следующем году укрепление гривны продолжится.
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Zebra
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:43
Zebra
Пойдет ли на это РФ?
Я уже писал, если финалом всего этого кошмара будет отданные территории, тысячи убитых и доллар на выходе по 34 - это будет жесточайшая афёра начала 21 века 😮😂
Если нам вернут замороженные доллары РФ - то курс запросто можно и 27 вернуть ) правда, не долго
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:45
Zebra написав: J1L4gq23S8ft5wD написав:
Какого будущего?
Коротко-, средне- или долгосрочного?
В следующем году укрепление гривны продолжится.
cукупна інфляція гривні за 2 роки 32%,
девальвація гривні відносно долара США 30%,
сукупна інфляція долара США за 2 роки 10%
Д - думайте
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Додано: Вів 12 гру, 2023 00:40
Все расчёты были на 23год более 40. А прожили при среднем за год курсе 37,5. Поэтому сл. год не исключение с курсом ниже 37
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 12 гру, 2023 07:10
Игорь Алексеевич написав:
Все расчёты были на 23год более 40. А прожили при среднем за год курсе 37,5. Поэтому сл. год не исключение с курсом ниже 37
Тут все завязано на дадуть чи не дадуть, а якщо дадуть то скільки та як.
Хоча якщо оновлять закон про мобілізацію про що постійно обіцяють то для багатьох буде неважливо що дадуть.
Будуть нагальніші потреби та цікавіші заняття.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 10:06
Zebra написав:
Я вижу варианты будущего
75stasstas75 написав: Zebra написав:
А 34 это в следующем году.
Не надоело еще бред постить ?
. Наиболее вероятное - за одно военно-политическое решение к которому нас будут принуждать - просят долги и насыпят еще сверху много миллиардов, чтоб только закончить этот головняк. Именно поэтому нас ждет 34.
а чим закидаєтесь перед тим, як побачити майбутнє?
якщо меланжем, то напевне треба прислухатися
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Додано: Вів 12 гру, 2023 11:27
asti написав:
У нас на отдачу уже перевалил))
Да ситуация интересная, сегодня на межбанке курс вернулся из свободного плавания к фиксированному...
Пойдем ли дальше?
А вот это интрига))
легко пойдем
интриги нет
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Олежан
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Додано: Вів 12 гру, 2023 11:42
Олежан написав: asti написав:
У нас на отдачу уже перевалил))
Да ситуация интересная, сегодня на межбанке курс вернулся из свободного плавания к фиксированному...
Пойдем ли дальше?
А вот это интрига))
легко пойдем
интриги нет
Інтрига в іншому. З яким курсом зустрінемо новий рік? Зупинимось на 38 чи перетнимо цю межу?
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ihorsic
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Додано: Вів 12 гру, 2023 12:04
ihorsic написав:
Інтрига в іншому. З яким курсом зустрінемо новий рік? Зупинимось на 38 чи перетнимо цю межу?
А что такого интересного происходит на 38? 38.50 - помню, граница конвертационной карусели после которой становится выгоднее на долларовые ОВГЗ переходить. 55 - тоже помню, сакральное число. Для 38 ничего не помню.
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moveton
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