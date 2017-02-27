|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:07
На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання, яке відбувається з темпом біля 10 коп в день. Готівка спробувала рвонути більшим темпом, але той же міжбанк не дає їй дуже відірватися, оскільки зараз банки можуть забезпечувати вільне перетікання між б/г і гот. ринками.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3529
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 634 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33471
|36557274
|
|
|1866
|13064082
|
Пон 11 гру, 2023 10:41
Успіх
|
|7976
|23030921
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab