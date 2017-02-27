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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11013110141101511016
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:07

На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання, яке відбувається з темпом біля 10 коп в день. Готівка спробувала рвонути більшим темпом, але той же міжбанк не дає їй дуже відірватися, оскільки зараз банки можуть забезпечувати вільне перетікання між б/г і гот. ринками.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:11

10 коп у день це 25 грн за рік - нам на такі цифри орієнтуватися? :) :)
asti
 
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