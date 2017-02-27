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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:07
На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання, яке відбувається з темпом біля 10 коп в день. Готівка спробувала рвонути більшим темпом, але той же міжбанк не дає їй дуже відірватися, оскільки зараз банки можуть забезпечувати вільне перетікання між б/г і гот. ринками.
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Visky
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Додано: Вів 12 гру, 2023 14:40
Visky написав:
На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання
Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
пом'якшувати валютні обмеження поки не підписана міжнародна допомога, спускати ЗВР на ревальвацію, грати в непередбачуваний ринок поки триває війна...
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 12 гру, 2023 14:56
Дюрі-бачі написав: Visky написав:
На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання
Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
пом'якшувати валютні обмеження поки не підписана міжнародна допомога, спускати ЗВР на ревальвацію, грати в непередбачуваний ринок поки триває війна...
І не зрозумієте. Там не тільки ЗВР, ринок та курси людей бентежать. Там ще виконують замовлення.
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