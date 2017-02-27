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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 гру, 2023 13:07
На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання, яке відбувається з темпом біля 10 коп в день. Готівка спробувала рвонути більшим темпом, але той же міжбанк не дає їй дуже відірватися, оскільки зараз банки можуть забезпечувати вільне перетікання між б/г і гот. ринками.
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 12 гру, 2023 14:56
І не зрозумієте. Там не тільки ЗВР, ринок та курси людей бентежать. Там ще виконують замовлення.
Додано: Вів 12 гру, 2023 16:11
Повністю підтримую)))
Додано: Вів 12 гру, 2023 16:27
Я більше скажу. Він же організував багатокурсовість і можливість супернаживи на цьому для обраних, кинувши народу кісточку з можливістю лімітовано каруселити, безглуздо задавивши курс до 36, подоївши агро- й інших експортерів в період надходження від них максимальної виручки, а потім спустивши з ціпків банки в період прикручування краників фіндопомоги й максимальної напруги через невизначеність з майбутньою допомогою і коли ЗСУ знову в обороні. Кажуть, коли в небі загоряються зірки, то це комусь вигідно... І кому війна, а кому...
Востаннє редагувалось Visky в Вів 12 гру, 2023 16:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 12 гру, 2023 16:35
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................12.12.2023..........13.12.2023
дата розрахунку.................11.12.2023...........12.12.2023
Євро....................................39,6738................39,9376
Долар США.........................36,8716................36,9861...+0.31%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.12.2023......................36,9784
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0798 (на прошлой сессии 1.0760) +0.35
Как и на нескольких предыдущих сессиях, котировки выросли со старта, после чего динамика стала значительно менее выраженной.
Справочный курс прибавил по сравнению с действующим официальным более 10 копеек.
Новый официальный курс прибавил к этому меньше копейки, что подтверждает слухи о стабильности котировок днем.
Прибавка официального курса за сессию составила 11.45 копейки.
Вчера рост произошел на фоне существенного увеличения объема интервенций. Наинтервенили почти 165 млн. Подобные объемы наблюдались 2 первых дня прошлой недели. Сегодня обороты тоже приличные, но с полей доносятся вести о более уравновешенной торговле.
Индекс доллара DXY в 15-00 103.75 (на прошлой сессии 104.11)
Вчера днем доллар плавно рос, а вечером началось такое же плавное и равномерное снижение. Почти за сутки индекс потерял почти 0.5%.
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Этого никто из нас не понимает.
Что же касается резервов, статистика показывает, что не сильно они и спускаются. К тому же, при существующих перекосах, мелкие колебания курса почти не сказываются на объеме интервенций. Все равно приходится покрывать около половины спроса.
А еще я не понимаю, как во время войны валютные резервы могут бить рекорды. Вот такая у нас нестандартная, а потому и непонятная военная экономика.
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