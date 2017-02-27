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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11013110141101511016
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:07

На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання, яке відбувається з темпом біля 10 коп в день. Готівка спробувала рвонути більшим темпом, але той же міжбанк не дає їй дуже відірватися, оскільки зараз банки можуть забезпечувати вільне перетікання між б/г і гот. ринками.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:11

10 коп у день це 25 грн за рік - нам на такі цифри орієнтуватися? :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Visky написав:На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання

Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
пом'якшувати валютні обмеження поки не підписана міжнародна допомога, спускати ЗВР на ревальвацію, грати в непередбачуваний ринок поки триває війна...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:56

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання

Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
пом'якшувати валютні обмеження поки не підписана міжнародна допомога, спускати ЗВР на ревальвацію, грати в непередбачуваний ринок поки триває війна...

І не зрозумієте. Там не тільки ЗВР, ринок та курси людей бентежать. Там ще виконують замовлення.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:11

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання

Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
пом'якшувати валютні обмеження поки не підписана міжнародна допомога, спускати ЗВР на ревальвацію, грати в непередбачуваний ринок поки триває війна...

Повністю підтримую)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:27

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання

Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
пом'якшувати валютні обмеження поки не підписана міжнародна допомога, спускати ЗВР на ревальвацію, грати в непередбачуваний ринок поки триває війна...
Я більше скажу. Він же організував багатокурсовість і можливість супернаживи на цьому для обраних, кинувши народу кісточку з можливістю лімітовано каруселити, безглуздо задавивши курс до 36, подоївши агро- й інших експортерів в період надходження від них максимальної виручки, а потім спустивши з ціпків банки в період прикручування краників фіндопомоги й максимальної напруги через невизначеність з майбутньою допомогою і коли ЗСУ знову в обороні. Кажуть, коли в небі загоряються зірки, то це комусь вигідно... І кому війна, а кому...
Востаннє редагувалось Visky в Вів 12 гру, 2023 16:38, всього редагувалось 2 разів.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 16:35

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................12.12.2023..........13.12.2023
дата розрахунку.................11.12.2023...........12.12.2023
Євро....................................39,6738................39,9376
Долар США.........................36,8716................36,9861...+0.31%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.12.2023......................36,9784

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0798 (на прошлой сессии 1.0760) +0.35

Как и на нескольких предыдущих сессиях, котировки выросли со старта, после чего динамика стала значительно менее выраженной.
Справочный курс прибавил по сравнению с действующим официальным более 10 копеек.
Новый официальный курс прибавил к этому меньше копейки, что подтверждает слухи о стабильности котировок днем.
Прибавка официального курса за сессию составила 11.45 копейки.

Вчера рост произошел на фоне существенного увеличения объема интервенций. Наинтервенили почти 165 млн. Подобные объемы наблюдались 2 первых дня прошлой недели. Сегодня обороты тоже приличные, но с полей доносятся вести о более уравновешенной торговле.

Индекс доллара DXY в 15-00 103.75 (на прошлой сессии 104.11)
Вчера днем доллар плавно рос, а вечером началось такое же плавное и равномерное снижение. Почти за сутки индекс потерял почти 0.5%.
...........................................................
  Дюрі-бачі написав:Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
пом'якшувати валютні обмеження поки не підписана міжнародна допомога, спускати ЗВР на ревальвацію, грати в непередбачуваний ринок поки триває війна...

Этого никто из нас не понимает.
Что же касается резервов, статистика показывает, что не сильно они и спускаются. К тому же, при существующих перекосах, мелкие колебания курса почти не сказываются на объеме интервенций. Все равно приходится покрывать около половины спроса.
А еще я не понимаю, как во время войны валютные резервы могут бить рекорды. Вот такая у нас нестандартная, а потому и непонятная военная экономика.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 17:56

Зображення
Это график межбанка за последние 4 месяца...
У меня в этой связи, как и у многих, возникает только один вопрос к Пышному: Навіщо??! :evil: :evil:
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 18:54

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 12 грудня 2023 року, до державного бюджету
залучено 5 215 741 375,29 грн.

Из них:
- UA4000229470 - до 20.11.2024 - 343 дн. - 16,88% (-0.08) - 3 452 381 766,39 грн;
- UA4000229264 - до 15.10.2025 - 672 дн. - 17,59% (+0.01) - 710 471 522,42 грн;
- UA4000229116 (Р) - до 24.02.2027 - 1169 дн. - 18,60% (0) - 1 052 888 086,48 грн.

Сегодня только гривна. Бумаги те же, что и на прошлой неделе. Результат значительно скромнее обычного.
Повышенным спросом пользовался только самый короткий (1 год) выпуск. Здесь объем заявок в 2.5 раза превысил предложение. Этот же выпуск оказался единственным, по которому произошло снижение доходности.
Интерес к более длинным бумагам был слабым. Не помогло даже присвоение трехлеткам статуса "резервных".
Есть подозрение, что результат не стал для Минфина неожиданностью, о чем говорит увеличенное предложение коротких облигаций.
Сибарит
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  #<1 ... 11013110141101511016
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