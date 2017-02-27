1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:14
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:23
Когда следующее погашение довоенных ОВГЗ ? Возьму на карандаш, буду мониторить.
Но есть вариант, что не получится, скоро ж бюджетная гривна попрет.
Как-то про вывод дивидендов дочками позабыли. Попросим знающих прокомментировать. В последнее время, по-моему, разрешали только проценты выводить, но это не точно, может уже изменилось ?
P.s. пью ребята, не обессудьте, что меня так много
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