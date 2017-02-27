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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11014110151101611017
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:14

  asti написав:Зображення
Это график межбанка за последние 4 месяца...
У меня в этой связи, как и у многих, возникает только один вопрос к Пышному: Навіщо??! :evil: :evil:

1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 21:23

  flyman написав:1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?

Когда следующее погашение довоенных ОВГЗ ? Возьму на карандаш, буду мониторить.
Но есть вариант, что не получится, скоро ж бюджетная гривна попрет. :)
Как-то про вывод дивидендов дочками позабыли. Попросим знающих прокомментировать. В последнее время, по-моему, разрешали только проценты выводить, но это не точно, может уже изменилось ?
P.s. пью ребята, не обессудьте, что меня так много :)
Игорь
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