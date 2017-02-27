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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 12 гру, 2023 21:14
1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?
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flyman
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Додано: Вів 12 гру, 2023 21:23
flyman написав:
1.11 та 22.11 були погашення довоєнних ОВДП, соупадєніє?
Когда следующее погашение довоенных ОВГЗ ? Возьму на карандаш, буду мониторить.
Но есть вариант, что не получится, скоро ж бюджетная гривна попрет.
Как-то про вывод дивидендов дочками позабыли. Попросим знающих прокомментировать. В последнее время, по-моему, разрешали только проценты выводить, но это не точно, может уже изменилось ?
P.s. пью ребята, не обессудьте, что меня так много
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Игорь
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:14
Игорь Алексеевич написав:
Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00
Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...
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Додано: Сер 13 гру, 2023 00:09
Дюрі-бачі написав: Visky написав:
На міжбанку НБУ стримує лише понаднормове зростання
Я взагалі абсолютно не розумію що творить НБУ:
похоже на ЗАГОН
в дорогой бакс для выхода из него "своих людей" в (например) гривневые ОВДП . А затем будут держать вернувшийся ниже 37 офкурс полгода-год... ЗВР такое позволяют... пока.
просто очередной этап заработка "элиты" на валютных качелях.
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